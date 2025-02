¡La vida la está castigando! Jovana quisiera ayudar, pero no puede

Jovana sabe que pudo haber tenido culpa en el incendio en la casa que renta Osiris, pero las cosas no son así; Jovana asegura no tener responsabilidad en el siniestro. Si Jovana tuviera dinero, le echaría la mano a Osiris, pero no lo tiene; ¿de dónde quieren que saque? Jovana considera que la vida la está castigando y no sabe por qué: primero lo de sus hijos y ahora lo del incendio.