Joven encuentra una muñeca diabólica en su casa, ¿la nueva Annabelle?

Al más puro estilo de ‘Anabelle’, un joven halló una muñeca de terror en su nueva casa en Inglaterra con una carta en la que confesó los crímenes que habría realizado a sus antiguos dueños, ya que presuntamente “los asesinó" años atrás.

Este terrorífico caso en el que el chico se sorprendió cuando en una de las paredes de la nueva vivienda realizó el terrorífico hallazgo, se hizo viral en las redes sociales.

“Estimado lector/nuevo dueño de la casa: ¡Gracias por liberarme! Me llamo Emily. Mis dueños originales vivían en esta casa en 1961. No me agradaban, así que tuvieron que irse. Todo lo que hacían era cantar y divertirse, fue repugnante. Apuñalarlos a muerte fue mi elección, así que espero que tengas cuchillos. Espero que duermas bien”, se lee en la misiva que tenía el juguete.

Según diversos medios de comunicación locales, se hizo viral en las redes sociales, Jonathan Lewis, de 32 años, recogió las llaves de su nueva casa en Walton, Liverpool, en Inglaterra y el viernes pasado decidió revisar el espacio vacío que estaba debajo de las escaleras en uno de los cuartos

¿Cómo hallaron a la muñeca en el hogar?

Tras quebrar la pared de la casa en Inglaterra con un martillo, Jonathan Lewis descubrió a la muñeca de trapo, con un vestido de rayas y una gorra, con la terrífoca carta a un costado.

Tras hacerse viral el caso, los internautas le sugirieron vender la casa, pero el joven dijo que el hallazgo le pareció “gracioso”, pues la inmobiliaria le informó que la propiedad fue construida hace 4 o 5 años y la misiva tiene fecha de 1961, por lo cual, lo que se narra en la misiva sería imposible.

