Se pone a jugar videojuegos mientras su novia está en labor de parto.

Jugar videojuegos se ha convertido en una de las actividades más recreativas para pequeños y grandes; sin embargo, mucho se ha hablado sobre los límites que se deben de tener para que no sea tan adictivo, pues no es correcto llevar la consola a cualquier lado para jugar.

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Muestra de ello es lo que le sucedió a una mujer que estaba en las primeras etapas del labor de parto, ya que su novio en lugar de apoyarla estaba más entretenido con su consola.

Resulta que el futuro padre decidió que era buena idea llevar su consola y conectarla a la tele de la habitación de su esposa.

De acuerdo con el video, que se viralizó en las redes sociales, la mujer que en poco tiempo dará a luz a su hijo, le cuestiona a su pareja: "¿Por qué trajiste el Xbox?".

Él simplemente volteó y le dijo que espere un momento, ya que se encuentra en una muy importante partida de Fornite por lo que se aprecia.

Este video, se originó en la plataforma TikTok y es como, Anxiety Couple, muestra varios videos de la vida de esta pareja, muchos de ellos protagonizados por el novio y su consola.

La polémica por el video

Más allá de lo curioso que resulta el ver al joven jugando mientras su novia va a dar a luz, el video ha despertado una gran controversia y debate acerca de la adicción a los videojuegos.

Recordemos que, hace unos años, la OMS catalogó la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental, del mismo orden que el alcoholismo.

En ese momento compañías de videojuegos no estuvieron de acuerdo con esto, pues consideraron que reforzaría el estigma acerca de este entretenimiento.

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Sin embargo, los comentarios en el video se hicieron presentes, debido a que muchas personas consideran que casos como este sí ameritan que se estudie y trate más a fondo la adicción.

