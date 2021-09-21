Joven fue víctima de infidelidad un día antes de su boda; se casa con su ex.

La historia de amor del joven interiorista Eder Meneghine cambió de la noche a la mañana, cuando su boda quedó arruinada por una infidelidad.

Los hechos ocurrieron en Sao Paulo, Brasil, donde Eder tenía listo el salón de fiesta, banquete, anillos, invitados, flores y todo lo requerido para llegar al altar.

Eder pretendía casarse con Dyl Reis, quien arruinó el día más esperado en su vida personal por una infidelidad.

Pese a la polémica, el joven interiorista pasó página en un abrir y cerrar de ojos, ya que al día siguiente olvidó a Dyl para casarse con su ex.

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Eder Meneghine se casa a pesar de infidelidad un día antes de su boda

Eder Meneghine no dejó esperando a sus invitados, pero tampoco se quedó vestido y alborotado con su ajuar de novio en el armario.

Y es que, el joven buscó a su ex para llevar a cabo su enlace matrimonial al día siguiente de la infidelidad de Dyl.

Se trata del chef Hugo Oliveira, quien aceptó casarse sin pensarlo dos veces.

“Viví casi 20 años con mi gran compañero, un chef fabuloso. Él me acompañó en el momento en que yo construía todo lo que tengo ahora. Así que pensé en darle la oportunidad que yo le había dado por error a alguien que realmente nunca había hecho nada por mí”, expresó el novio para los medios locales de su país.

Eder y Hugo vivieron una noche mágica, donde la fiesta se llevó a cabo como se tenía programada.

“Nadie va a olvidar aquella noche, estoy seguro. Pero no será por la belleza del lugar, sino por la sorpresa que tuvieron los invitados en ese momento”, confesó Eder sobre la sorpresa que se llevaron sus familiares y amigos.

El brasileño dedicado al interiorismo y Dyl se vieron las caras por última vez, ya que quedaron algunos pendientes por resolver.

“Solo le pedí que me devolviera los regalos que compré con mi dinero”, concluyó Eder para la prensa brasileña.

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