Organiza una fiesta mexicana y los invitados nunca llegaron. (VIDEO)

Un joven organizó una fiesta mexicana, pero tristemente los invitados no llegaron. Esto quedó registrado en un video de Tiktok que se volvió viral en una celebración del 15 de septiembre, pues los invitados dejaron plantado al organizador.

El visual fue compartido por la única asistente a la celebración, ya que los demás brillaron por su ausencia. Desafortunadamente, la chica relató que su amigo se había preparado con todo lo necesario para pasar un buen rato con sus amigos, pero nunca llegaron y eso le causó tristeza.

Fue la usuaria de TikTok Paula Hurtado quien contó que su amigo se esmeró con la organización de la fiesta mexicana, compró comida, bebida y hasta tamales para que los invitados la pasaran de lujo.

“Mi amigo hizo una noche mexicana y nadie vino. Compró muchas cosas, hasta compró tamales y solo vine yo”, contó la joven.

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El video de la fracasada fiesta se volvió viral

El video de la fracasada fiesta alcanzó los 73.4 mil likes y más de mil comentarios que lamentaron que los invitados no hubieran ido.

Más tarde, en otro video, Paula Hurtado contó dos personas más llegaron a la reunión del 15 de septiembre y eso animó un poco a su amigo.

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