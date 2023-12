Joven presume a sus padres los novios que tuvo en 2023: VIDEO.

En TikTok, los videos con sentido del humor y graciosos no faltan. Al respecto, la tendencia del “wrapped love” que consiste en que los usuarios hablen de las relaciones que tuvieron en el año es todo un éxito en plataforma china, es decir, el motivo por la que joven presume a sus padres los novios que tuvo en 2023.

Con más de 280 mil seguidores y 12 millones de Me gusta, la TikToker Carla o @carlabaquedanoo como indica su perfil, tiene 19 años y ha logrado viralizarse gracias a un video donde la joven presume a sus padres los novios en 2023 a través de unas diapositivas que tituló “Líos de Carla 2023”.

De este modo, con sus padres como testigos en sus costados y reaccionando, la TikToker destaca un total de 9 encuentros, señalando meses y contextos.

@carlabaquedanoo HOY HEMOS SALIDO EN LA TELE! Me han eliminado el video con 6M de visualizaciones. TIKTOK SOY MAYOR DE EDAD ⚠️⚠️⚠️⚠️ ♬ sonido original - Carla

“En marzo ya me animé un poco”, describe la protagonista del video donde joven presume a sus padres los novios que tuvo en 2023. “Llega el verano, o sea, junio, julio, agosto, septiembre y ya lo enlacé con octubre... Diciembre fue mi cumpleaños, y ahora en diciembre, que ya se acaba el año, pues me he animado un poco y también pues, ha caído alguno”, explica la muchacha.

¿Cómo reaccionan los padres de la TikToker que presume los novios que tuvo en 2023?

Si bien, los dos padres reaccionan y hacen gestos por las declaraciones de la joven, especialmente el padre amenaza a la joven con un futuro interrogatorio para obtener más detalles cuando llegan las últimas escenas del video en TikTok. Mientras que, la mamá de la usuaria es la que llama más la atención por sus gestos.

Desde luego, la opinión de los seguidores de Carla no podía faltar en la casilla de comentarios. En este sentido, aparecen palabras entre risas como: “Pero si tiene estadísticas y todo”, “Amé las reacciones del papá” y “Soy tan fan de las caras de la madre”.

