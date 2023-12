VIDEO: Joven recibe 300 bolillos en intercambio de regalos navideño

Durante las fiestas decembrinas las personas conviven con familiares, amigos y demás seres queridos, ya sea en reuniones, comidas o cenas, mismas en las que no puede faltar el ya tradicional intercambio de regalos; sin embargo, estos no siempre sale como uno espera, es por eso que algunos prefieren no participar en estas dinámicas.

Los intercambios de regalos están pensados principalmente para que las personas convivan y pasen momentos agradables, pero como mencionamos anteriormente, las cosas no siempre salen bien ni son motivo de alegría para todos, ya que algunos se esmeran en dar un buen presente y reciben cualquier cosa.

Recientemente se hizo viral en TikTok un popular video de un joven que recibió 300 bolillos en el intercambio de regalos, esto porque supuestamente la persona que le dio no lo conocía ni sabía sus gustos o intereses.

¿Por qué el joven regaló 300 bolillos? El joven, identificado como @Gangstafairy en TikTok, se hizo viral después de revelar el inusual regalo que decidió dar durante un intercambio de regalos. Según el usuario, el intercambio se dio entre amigos, pero el problema surgió cuando le tocó darle a una persona que no conocía bien.

Así mismo, el joven señaló que el presupuesto establecido para el intercambio de regalos era de 300 pesos, es por eso que, al no saber qué regalarle a la persona que le tocó, decidió darle algo fuera de lo común, 300 bolillos de pan.

De acuerdo con la explicación del joven, su intención era simplemente ser un “cul…” en el intercambio y por ello decidió darle a la persona nada más y nada menos que 300 bolillos.

“Tengo un intercambio y el límite del regalo es de 300 pesos, pero me tocó alguien con quien no me llevo realmente, entonces lo que voy a hacer es ser un cul… ¿Y qué puedo hacer con 300 peso? Chin… Así que se me ocurrió comprar 300 bolillos”, dijo el joven.

¿Cómo reaccionó el joven que recibió los 300 bolillos?

El joven documentó todo el proceso de su regalo, desde la compra, la envoltura y la entrega de los 300 bolillos. Cabe mencionar que el chico que recibió el obsequio se mostró alegre, al menos es lo que se ve en el video, pues su reacción fue positiva y lo tomó con gracia. Al final metió a su carro la caja con todos los bolillos.

¿Cómo reaccionaron las redes?

El video desató un sinfín de reacciones en redes sociales, algunos expresaron su molestia pues consideraron que fue inapropiado su regalo, otros más lo tomaron con humor.

“¿Para qué se dan intercambio si ni se llevan?”, “Todos hablando de lo cool que sería recibir 300 baros, de bolillos, pero ¿qué tal que el otro vato si se esmeró en el regalo de intercambio?”, “La verdad es que me haría muy feliz que me regalaran 300 baros de bolillo porque me gusta mucho”, “Para 300 tortas de jamón o de tamal”, “Regalos ideales en CDMX”, “Tiene de 2, o se arma un puesto de tortas o termina en engorda”, “El mejor regalo sin duda”, “Ese mismo día me puse a vender lonches”, fueron algunos de los comentarios.