¿Por qué no se estrenó el supuesto tema de Juan Gabriel y Diego Verdaguer?

El licenciado Guillermo Pous se comunicó al foro de nuestro programa Ventaneando para ponernos al tanto del tema El Sol ya salió, supuesta canción de Diego Verdaguer y Juan Gabriel.

El mencionado tema musical estaba planeado para lanzarse este viernes 27 de agosto, en pleno marco del aniversario luctuoso del recordado Divo de Juárez.

Guillermo Pous debe comprobar que, el tema El Sol ya salío, es autoría de Diego Verdaguer y Juan Gabriel.

Había ciertas cuestiones que no se podían permitir… tuvimos contacto para que no subieran la canción a ninguna plataforma y están siendo respetuosos de lo solicitado

Don Alberto no otorgó una co-autoria en vida, por eso nos pareció demasiado extraño. Debemos de revisar esa documentación que comentan que existe. A lo mejor no se hizo con la participación de Don Alberto y no podrían vincularlo comercialmente

El abogado de las estrellas quiere verificar que El Sol ya salió es un tema, donde el Divo de Juárez, participó antes de su fallecimiento.

Se tiene que comprobar que es una co-autoría de Don Alberto, debemos ponernos de acuerdo sobre cómo se va a explotar el tema. Ojalá que pueda salir por el bien de la música, de Don Alberto y para que puedan escuchar un tema donde participó

Te puede interesar: Esta es la condena que enfrentaría Ninel Conde por involucrarse con Larry Ramos.

Guillermo Pous adelanta sorpresas para los fans de Juan Gabriel

Aunque mañana se conmemoran cinco años de la partida de Juan Gabriel, aún faltan varios meses para que el público mexicano reciba nuevo material del fallecido artista.

"A principios de año, primero o segundo semestre, viene una producción con la calidad de lo que merece Alberto. Se tiene todavía sobre el escritorio la negociación de una serie; se piensa hacer una película; se ha avanzado en la curaduría de un museo para poder establecerse en Ciudad Juárez, tener sus trajes y otros elementos", confesó Pous a este programa.

Sobre el pleito legal de las propiedades de Juan Gabriel, Guillermo Pous comentó:

Las propiedades de Silvia Urquidi siguen en litigio, pero estamos convencidos que al tener la razón y documentos que lo acreditan, tendrán que ser restituidas a la sucesión y entregadas al heredero. Cada vez son menos las contingencias… es una situación pulcra y transparente

También te puede interesar: Frida Sofía continúa firme en la demanda contra su abuelo Enrique Guzmán.

