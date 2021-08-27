Ariel López Padilla elogia el trabajo de su hija María en redes sociales.

Ariel López Padilla habla sobre la transición de su hija María Levy.

Ariel López Padilla dijo a Ventaneando que está muy orgulloso del trabajo que hace María Levy en redes sociales como fotógrafa, al dar un mensaje de autoestima y aceptación para los millones de seguidores con los que cuenta.

Cuando empezó con este tema de las fotografías de muy elevada temperatura... le dije qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, ya me explicó y le dije ahora para qué, tú tienes una gran responsabilidad, las miles de personas que te siguen qué les estás diciendo

El actor recuerda el proceso que vivió su hija cuando se puso a dieta y dejó de competir con cuerpos inalcanzables y ahora muestra su cuerpo estético, pero también las estrías e imperfecciones mínimas que tienen todos los seres humanos.

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Ariel López Padilla lamenta que Mariana Levy no haya visto la evolución de su hija

A Ariel López Padilla le entristece que su fallecida esposa Mariana Levy no haya podido ver la gran mujer en la que se convirtió María Levy.

El fruto de ese amor es una hija de 25 años que hoy por hoy es motivo de orgullo y satisfacción como hija, como profesionista, como ser humano, el árbol por sus frutos se conoce, creo que lo que nosotros vivimos hoy lo puedo ver y me da tristeza no poderlo compartir... tengo el gran recuerdo de amor y respeto por su madre

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