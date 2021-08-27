Esta es la condena que enfrentaría Ninel Conde por involucrarse con Larry Ramos.

Sandra Hoyos da panorama legal de Larry Ramos, denunciado por extorsión.

La experta penalista Sandra Hoyos revela cómo podría afectar judicialmente a Larry Ramos, la denuncia que su exsocio José Moncada presentó en una corte de Miami por el delito de extorsión, a raíz de que el colombiano intentó intimidarlo y convencerlo para que fabricara una demanda en su contra con el objeto de tener 350 mil dólares limpios de sospecha, tal como lo reveló ayer a Ventaneando.

Como se sabe, Ramos está a punto de ser juzgado por un fraude de 27 millones de dólares en perjuicio de más de 20 personas que le dieron su dinero a cambio de jugosas ganancias que nunca les entregó.

Hoyos confirma que el proceso podría hundir más al colombiano, quien podría perder el beneficio de la prisión domiciliaria de la que ahora goza.

Por ser extorsión, es un delito federal, algo que se suman a los delitos que ya están pendientes aquí en la corte federal de Miami. En dado caso que cometa otro delito, lo pueden castigar hasta por 250 mil dólares o le pueden agregar tiempo a la condena que pudiera recibir a raíz del proceso inicial. Se le complica la situación a Larry…

Pero, la denuncia de José Moncada, alcanzaría también a Ninel Conde, tal y como él mismo lo confirmó ayer a este programa, al revelar la conversación en la que Larry le confesó que el dinero producto del fraude, estaba repartido en cuentas bancarias de España, Colombia y en las de la propia Ninel.

Ninel podría enfrentar cargos si pueden comprobar cualquier transacción, esperemos que no sea así. Algo tan simple como una transacción, la puede hacer cómplice

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Los cómplices de Larry Ramos podrían enfrentar contundentes cargos

Entre 20 y 30 años es la condena que Larry Ramos, pareja de Ninel Conde, podría recibir de ser encontrado culpable del delito de violación por conspiración para cometer fraude postal y electrónico por un monto de 27 millones de dólares en agravio de más de 20 personas, entre ellas la cantante Alejandra Guzmán.

Así lo vislumbra la experta penalista Sandra Hoyos desde Miami, donde el colombiano cumple arresto domiciliario desde abril pasado.

Hay numerosos cargos, puede ser que enfrente mucho más que 20 o 30 años de prisión si es encontrado culpable. Parte de la labor de la fiscalía es rastrear ese dinero y compensar a las presuntas víctimas

Pero, ¿qué pasará en el caso de quien haya ayudado a Larry Ramos a perpetuar su fraude fungiendo como su cómplice?

Cualquier persona que esté vinculada con Larry Ramos, en términos de haber ayudado o asistido de cualquier manera, podría alcanzar los mismos términos que Larry. Aquí en Estados Unidos, la persona que hizo el hecho es tan culpable como quien asiste. Sería una condena de 5 o 10 años…

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