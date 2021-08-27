Frida Sofía continúa firme en la demanda contra su abuelo Enrique Guzmán.

Confirman que proceso legal de Frida Sofía contra su abuelo sigue firme.

¿Sigue firme Frida Sofía en la demanda contra su abuelo Enrique Guzmán y de su madre mamá Alejandra Guzmán? El despacho de abogados que la representa confirma que sí, aunque admiten a Ventaneando que aún no han ratificado su denuncia por violencia familiar, corrupción de menores y abuso sexual, y esta es la razón.

La investigación sigue en curso, va a ser una investigación compleja, lenta, no solo por el tipo de delito, el volumen, la cantidad de actos de investigación o pruebas que giran alrededor de la investigación, sino también por el hecho de la imposibilidad de Frida de estar presente en el Ministerio Público y dentro de nuestro país

Esto ha generado este retraso sustancial que tiene que ver con la falta de integración adecuada del expediente en virtud de que el MP está haciendo los trámites que más cerca estén del domicilio de Frida en Estados Unidos

El abogado de Frida Sofía asegura que el proceso legal continúa en curso

Yo tengo esperanzas que en el mes de septiembre saltemos esa diligencia y empiece la integración de la carpeta de investigación. Frida está firme y dispuesta, así va a estar siempre

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Frida Sofía no desistirá en la demanda contra su abuelo y madre

El abogado hecha por tierra de nueva cuenta que una negociación económica pueda hacer que su representada se retracte de su denuncia.

No es una posibilidad, es decir, Frida Sofía no está dispuesta a llegar a algún tipo de acuerdo. Dos de los tres delitos por los cuales se inició está carpeta, no contemplan esa posibilidad…

Y así es como se encuentra Frida Sofía actualmente, según su abogado.

Voluntariosa, atenta al desarrollo de la investigación, sanando emocionalmente de estos antecedentes

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