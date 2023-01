Juan Osorio se mantiene al margen con el caso del productor Yuri “N”.

Juan Osorio prefiere mantenerse al margen de la situación que enfrenta su colega, el productor de televisión Yuri “N”, quien el lunes pasado fue vinculado a proceso y puesto en prisión preventiva por una denuncia de abuso sexual y corrupción de menores que presentó la hija de quien fuera su pareja.

¿Qué dijo Juan Osorio?

En exclusiva para Ventaneando, Juan Osorio se dijo sorprendido por lo que le pasó a su colega Yuri “N”. “Eso te sorprende mucho porque lo ves en las noticias y lo ves por allá, pero cuando está tan cerca de ti te estremece y sobre todo porque dices en qué momento al ser humano no lo llegué a conocer, no, es horrible”.

“Fuimos amigos, compañeros, platicamos muchas veces, su exmujer es muy amiga mía, a Pinkye la adoro, entonces la familia y todo mundo ha de estar pasando por un momento difícil en esta situación”, añadió.

¿Ha podido hablar con la familia de Yuri Breña? Cuando le preguntaron si ha podido hablar con la familia de Yuri "N", Osorio reveló que no y ha preferido mantenerse al margen hasta ver cuál es el resultado de este caso.

¿Metería las manos al fuego por Yuri Breña?

El productor también lamentó lo que está enfrentando la familia de su colega, pero prefirió no meter las manos al fuego por él: “Es bien difícil hablar de un caso si no conoces antecedentes y todo, ojalá se aclare y no sea cierto porque ha sido compañero de nosotros y tampoco te vas a poner a favor de alguien que cometió un error garrafal en su vida. Ojalá no pase nada y si es pues ni modo, hay que enfrentar las consecuencias y en esta vida la factura es alta cuando cometes errores”.

¿De qué está acusado Yuri “N”?

Como mencionamos anteriormente el productor está acusado de abuso sexual y corrupción de menores, la denuncia fue presentada en junio de 2021, por lo que su caso ha vuelto a cimbrar al mundo del espectáculo, sobre todo al conocer detalles de cómo fue que presuntamente habría abusado de su hijastra.