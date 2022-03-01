Juan Pablo Medina reaparece en la boda de Marimar Vega. (FOTO)

Marimar Vega celebró su boda con el cineasta Jerónimo Rodríguez el pasado fin de semana, momento que compartió a través de una serie de fotografías en sus redes sociales.

Con un elegante vestido rosa pastel, maquillaje discreto y un ramo de flores de colores, la actriz mexicana dio el “Sí” en uno de los días más esperados de su vida.

“¡No sé ni cómo expresar la gratitud que siento! Primero por ti Jerónimo. Que afortunada por tenerte como compañero de vida, mi amor bonito”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Marimar Vega compartió una galería de imágenes en sus plataformas digitales, donde destacó la presencia de Maite Perroni, Macarena Achaga, Martha Higareda, Zuria Vega, Marcela Guirado y más actrices invitadas.

“Gracias, gracias a todos los que hicieron que este día fuera tan entrañable. A mis amigos y familia hermosa e incondicional”, escribió la actriz de El Juego de las Llaves.

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Juan Pablo Medina reaparece en boda de Marimar Vega

En la galería de fotos que compartió Marimar Vega se pudo apreciar la presencia de Juan Pablo Medina con un atuendo blanco y un bastón negro.

El actor aparece sentado junto a un grupo de amigos, posando frente la cámara con una gran sonrisa y sus manos puestas sobre las piernas.

Es de las pocas veces que Juan Pablo medina ha aparecido con sus amigos ante el ojo público, pues se encuentra superando la supuesta amputación de una pierna.

El actor de Soy Tu Fan y La Casa de Las Flores no publicó ninguna fotografía de su aparición en la boda de Marimar Vega, aunque los fans pudieron percibir su estado anímico en mucho tiempo.

Fue en agosto de 2021, cuando Juan Pablo Medina perdió una pierna debido a una trombosis, aunque él actor no ha querido revelar su verdadero estado de salud ante los medios de comunicación.

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