Juan Pablo Medina revela si llegó a pensar en el suicidio tras perder su pierna.

Juan Pablo Medina reapareció ante los medios de comunicación, luego de perder una pierna a causa de una trombosis. Fue durante la develación de la placa por el fin de la temporada de la obra Hamlet, donde el actor de La Casa de Las Flores, rompió el silencio sobre la pérdida de una de sus extremidades.

Juan Pablo Medina nos platica EN EXCLUSIVA los detalles de su nueva película ‘El Club de los Idealistas’.

“Estoy muy contento de poder salir, venir al teatro, feliz de ver la obra. Estoy muy agradecido, todo este tiempo he sentido mucho amor, soy muy afortunado de tener la familia que tengo”, declaró a la prensa.

Por si fuera poco, Juan Pablo reveló si llegó a pensar en el suicidio luego de vivir la amputación de su pierna derecha.

“No, para nada, no, no, no. Es importante la ayuda de Paulina, de mi familia, de mis papás, mi hermano, mis primos; toda mi familia es increíble”, expresó.

El actor se dijo agradecido por contar con el apoyo de su familia y de su novia Paulina Dávila, quien lo apoyó de principio a fin.

“Mi papá es médico, desde el primer momento estuve rodeado de especialistas y eso es una gran ayuda”, continuó.

¿Juan Pablo Medina regresa a la actuación?

En otros temas, el histrión mexicano adelantó su regreso a la actuación hasta que se sienta listo y cómodo para trabajar.

“Poco a poco, estoy en terapia, en recuperación, más adelante cuando me sienta mejor y entero para trabajar, lo haré. Todavía no sé", dijo.

Juan Pablo Medina ha formado parte de importantes series, tal es el caso de Soy Tu Fan y La Casa de Las Flores, donde compartió cámara con Verónica Castro, Cecilia Suárez, Dario Yazbek y más.

“El simple hecho de estar aquí hay que agradecerlo y ese debe ser el motor para seguir adelante”, concluyó.

