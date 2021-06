Juan Rivera envía un contundente mensaje a sus sobrinos.

El tío de Chiquis Rivera está cansado de ser humillado públicamente y contará su verdad caiga quien caiga.

Luego de todos los dimes y diretes que han existido últimamente en la familia Rivera debido a que se dio a conocer que el hermano de Chiquis solicitó una auditoría para ver cómo se ha administrado la fortuna de su fallecida madre Jenni Rivera, quien dejó a su hermana Rosie como albacea, en esta ocasión Juan Rivera habló fuerte y le mandó un contundente mensaje a sus sobrinos.

Durante una transmisión en vivo, Juan Rivera fue cuestionado sobre las dudas que tienen los hijos de la “Diva de la Banda” respecto a la herencia y negocios que dejó su mamá, por lo que Juan indicó que con eso no mantiene a su familia.

Juan Rivera recibió un comentario de una seguidora quien indicó que su familia se mantenía de lo que dejó Jenny Rivera:“Tus hijos comen por Jenni”, a lo que él respondió, “No, no, no, mis hijos comen por mi trabajo. Mis hijos no comen por mi hermana Jenni, para empezar ellos trabajan. Son jóvenes trabajadores, el ejemplo de mi padre, el ejemplo que yo les di”.

Juan “explotó" y aseguró que tiene muchas cosas que decir de la familia Rivera: “Por mucho tiempo me quedé callado, por defender el bienestar de mi familia, de la familia Rivera… me quedé callado, entre muchas cosas que se han dicho, muchas cosas horribles que se han dicho de mí, que jamás he defendido. Pues el miércoles voy a dar a entender qué fue lo que pasó e invito a todas esas personas que acabo de mencionar (Lupillo, la ex del cantante y a un extrabajador) si gustan lo hacemos en el canal de ellos o nos sentamos a hablar pero que digan cómo fue que les robé, que me expliquen”.

El hermano de la fallecida cantante también habló de la auditoría que tienen planeada sus sobrinos: “No es que tenga que darle explicaciones a nadie, mis hijos me conocen, mi mujer me conoce, yo le dije a las personas, por favor llévensela calmada porque cuando explote voy a tronar duro y no le debo explicaciones a nadie, pero ya no, no voy a dejar que se me arrastre por el suelo nomás porque la gente quiere echar indirectas, ahora sí hay que decir las cosas como son porque el intentar defender a mi familia no me ha servido de nada. Mis sobrinos saben que nos dicen rateros, ellos saben que no he robado y ellos no salen a decir ‘mi tío nunca ha robado, no salgan con esa cosa’, ¿de qué me sirvió? Entonces ellos no me tienen que defender pero no se agüiten cuando yo lo haga”.

“Alguien subió un comentario, uno de mis sobrinos, hace un par de días que dijo… no sé si era indirecta; yo no hablo con indirectas, yo hablo de frente y les dije que por favor no me hicieran hacer esto, entonces, se hizo un comentario de una canción que hice, entonces si van a tirar indirectas hay que saber tirarlas con un poquito de sentido, mínimo”, indicó Juan Rivera.

Por último, Juan comentó que su corrido sí tiene dedicatoria y es para alguien de su familia: “El corrido de ‘El Niño’ efectivamente tiene dedicatoria y sí es para alguien de mi familia. El video lo pensé muy bien, lo analicé muy bien, todo el video lo saqué yo, lo hice yo, no le echen la culpa a nadie más”.

“El viernes voy a decir para quién es dedicado el corrido y voy a desglosar y les voy a explicar qué significa para mí cada verso y por qué es dedicado. Aunque lo crean o no siempre he dedicado ser respetuoso con mis hermanos, jamás le he levantado la mano a mis hermanos, y eso que me han humillado en mi cara, y por respeto a mi papá y a mi mamá y a mi familia me he quedado callado, pero ahora sí ya que se hable todo, que se destape todo”, concluyó visiblemente molesto Juan Rivera.

