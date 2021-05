Rosie no quiere saber nada de la jugosa herencia de Jenni Rivera.

La hermana de la desaparecida “Diva de la Banda” no quiere seguir al frente de los negocios que tenía su hermana e hizo del dominio público su renuncia.

A nueve años de la muerte de Jenni Rivera, nuevamente vuelve a estar en boca de todos, luego de que recientemente Rosie, hermana de la Diva de la Banda, renunció a ser albacea de la herencia.

Cabe mencionar que además de administrar los bienes de la cantante, Rosie, también tomaba las decisiones de Jenni Rivera Enterprises.

Por medio de sus redes sociales, la hermana menor de la intérprete de “Mariposa de Barrio” confesó que estaba cansada del escrutinio público sobre el patrimonio de la famosa y que incluso ya estaba afectando su vida personal.

“Va a haber un cambio, ya estoy lista, voy a renunciar, ya me cansé. Quiero ser libre, me dan ganas de llorar porque yo anhelo ser libre. Ya no puedo ser yo porque tengo todos los ojos sobre mí, cómo está manejando el dinero, cómo está manejando los negocios, cómo están los niños, y luego, sin querer, me trataron como si fuera la albacea de toda la familia Rivera”, indicó la empresaria por medio de una transmisión en vivo.

Por último, Rosie Rivera aseguró que ella no se benefició del poder que le otorgó su fallecida hermana: “Yo he manejado el dinero lo mejor que he podido, no para mí".

Michael Marín, “Mike”, uno de los hijos de Jenni Rivera, fue el primero en reaccionar a la decisión de su tía, agradeció el trabajo de Rosie y aseguró que sabe quién va a administrar ahora los bienes y la empresa de la “Diva de la Banda”.

“Es un trabajo muy difícil, creo que le echó ganas de la mejor manera por años, mi tía antes de eso tenía sus propios sueños. Estoy contento, ha hecho un buen trabajo y ha hecho lo mejor que ha podido”, indicó Mike.

“No puedo decir mucho al respecto, tenemos que juntarnos y hablar del tema, pero no tenemos a nadie en mente, tenemos qué ver quién es la persona más adecuada para el trabajo”, aseguró el hijo de Jenni Rivera.

Marín indicó que lo único que él y sus hermanas sí tienen definido es que la persona que llegue a ser el nuevo albacea tiene que saber del negocio, además negó que sea alguna de sus hermanas quien ocupe el lugar que dejó Rosie Rivera.

“Una historia de negocio, no alguien que esté comenzando, pero también alguien que entienda quién es mi mamá. No sé quién se prestará para hacerlo, definitivamente no seré yo ni ninguno de mis hermanos, hasta ahora”.

Hasta el momento, ningún otro miembro de la familia Rivera se ha pronunciado sobre la polémica decisión de Rosie.

