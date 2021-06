Hijos de Jenni Rivera le piden cuentas claras a su tía Rosie.

La hermana de la ‘Diva de la Banda’ confirmó que las finanzas de las empresas que maneja están siendo siendo investigadas.

La familia Rivera está nuevamente bajo el ojo público pues luego de que Rosie renunciara a ser la albacea de la herencia de Jenni Rivera y luego se arrepintiera, ahora se ha dado a conocer que Chiquis y sus hermanos pidieron hacerle una auditoría a sus tíos Rosie y Juan para saber cómo han administrado la fortuna de la cantante.

Según diversas fuentes, la hija mayor de la Diva de la Banda habría solicitado una investigación para conocer los reportes detallados de las ganancias que ha dejado los negocios que su madre, Jenni Rivera, dejó en manos de Rosie Rivera.

Al respecto, Rosie Rivera subió un video a sus redes sociales para contestar si está peleada con los hijos de su fallecida hermana y pese a que aseguró que los quiere mucho, confirmó que sí hay conflictos con ellos en este momento.

“Una auditoría quiere decir que los beneficiarios quieren saber cómo se está manejando su dinero porque el dinero es de ellos, siempre lo fue y siempre lo será, es tan común que desde que empecé esta asignación ya lo sabíamos, no es una sorpresa. Incluso, no es la primera”, explicó en el video.

La hermana menor de Jenni aseguró que está cansada de los cuestionamientos sobre la herencia y los negocios de la intérprete de “Inolvidable” e incluso contó que la han acusado de usar el dinero para su beneficio personal, por lo que decidió renunciar a ser la albacea de los bienes.

A Rosie Rivera no le da miedo que la investiguen, al contrario cree que esta auditoria que está en marcha le ayudará a callar bocas: “A mí el dar cuentas no me da miedo, ni a mi esposo, ni en la escuela, ni en el trabajo (sic). Soy una persona que los límites la apoyan, yo no estoy escondiéndome de nada, la que no debe no teme, incluso esta auditoría puede apoyarme, apoyar a todos”, declaró.

Por último, Rivera arremetió contra los medios de comunicación pues aseguró que quieren hacer esta investigación más grande de lo que es e indicó que no contestará preguntas que le realicen: “No hay (tema) interesante hasta que sale (un chisme) de una líder, hasta que es alguien de influencia y especialmente porque soy una mujer de Dios, así es donde se vuelve interesante porque mi hermana es una mujer sumamente importante, porque sus hijos son sumamente importantes, pero en realidad le están agregando el drama”.