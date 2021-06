Juan Rivera reveló por qué se fracturó su relación con su hermano Lupillo.

El cantante de Regional Mexicano dio a conocer el nombre de la persona que provocó que la relación con su hermano se fuera a pique.

Parece que los problemas entre la familia Rivera no terminan y es que recientemente Juan Rivera causó sorpresa al indicar que la culpable del distanciamiento entre él y su hermano Lupillo fue Belinda.

Luego de que el “Toro del Corrido” causara mucha polémica primero por borrarse el tatuaje que tenía de la cara de Belinda en el brazo y luego por hacer un comentario que muchos tacharon de misógino, ahora su hermano habla de que el amorío de su hermano con Belinda afectó la relación entre ambos.

En una entrevista para el programa “Chisme No Like”, Juan Rivera confesó que la relación con Belinda afectó a su hermano en el plano profesional.

De acuerdo con lo que comentó Juan, Lupillo Rivera comenzó a fallar en el plano profesional y a tener problemas con la prensa y desde que Belinda y Christian Nodal confirmaron su noviazgo, pues ambos hermanos de Jenni tenían una gira musical pactada y el intérprete de “Despreciado” no cumplió con lo acordado.

Para Juan Rivera, la actitud de Lupillo fue una falta de respeto tanto para el público como para los patrocinadores de la gira: “Mi carnal quería dejar de hacer entrevistas, yo le dije: ‘carnal, nosotros tenemos un compromiso, tenemos que dar las entrevistas, tenemos que dar la cara, si tú cometiste el error con esta mujer (Belinda) eso es rollo tuyo, yo no puedo quedar mal, el proyecto no puede quedar mal’, pues ya no quería dar entrevistas cuando los patrocinadores pagaron por eso”.

También el hermano de Jenni Rivera habló con Gustavo Adolfo Infante de toda la situación que está viviendo Lupillo, pues más allá de burlas y de memes lamenta lo que está pasando Lupillo: “Qué situación tan difícil para mi hermano, la neta”.

También indicó que era la tercera vez en un año que Lupillo se convertía en tendencia y siempre era a causa de Belinda.

Juan también habló sobre los rumores que enfrentó que decían que había acusado a Lupillo de robarle: “Yo tuve diferencias con mi carnal Lupe, dijeron que yo dije que él me robó. Yo jamás he dicho que Lupe me robó, eso no ha salido de mi boca, yo no quiero que a mi hermano se le acuse de algo que yo no he dicho. Eso es lo que ahorita sí nos trae molestos, yo me mantendré callado y en la sombra mientras me dejen ahí".

Por último, el hermano de Jenni Rivera aseguró que su familia está pasando por una crisis: “Mi familia es un desorden. Desgraciadamente creo que estamos en el peor momento de nuestra familia, peor que cuando murió Jenni”.

