Juan Rivera responde a sus sobrinos tras pelea familiar.

Juan Rivera habló de todas las instrucciones póstumas de Jenni Rivera.

Juan Rivera dejó claro que sus sobrinos ya han recibido parte del dinero de la herencia de ‘La Diva de la Banda’, porque fue ella misma quien dejó dicho cuándo, cómo y en qué condiciones debían recibir su herencia.

“Todas las estipulaciones las asignó Jenni, las edades, las cantidades y formas de repartir, fueron decisiones de quien se ganó y quien creo ese patrimonio”, dijo el hermano de la cantante de regional mexicano.

En cuanto a que supuestamente Chiquis no ha recibido dinero, Juan Rivera dijo que su sobrina sabe que se le dio la cantidad que le correspondía, según dejó dicho ‘La Diva de la Banda’.

“Yo no tengo pruebas de cuánto se le ha dado a Chiquis, pero ella sabe, si a Mickey le tocó 100 mil dólares y él le quiere dar 70 a Chiquis, pues adelante, es tu dinero, a mí qué, pero lo que me molesta es que se navegue con una bandera que no es”.

“Mi sobrino Mickey que es bien chido y nunca se mete en rollos, compró su casa con el dinero que se le dio, ¿de dónde?, él chambea pintando, no sé cuánto gane un pintor, pero él pintó su casa con un dinero que le dejó su mamá", dijo Juan Rivera.

Juan Rivera aclara la razón por la que su hija recibió dinero de empresas de Jenni

Juan Rivera aclaró la razón por la que su hija recibió dinero de empresas de su hermana Jenni, pues asegura que ella trabajó como modelo.

“Todos van a tener una opinión diferente de qué hacer con el legado de su mamá. Ella (Jacqie Rivera) potencialmente tendrá diferencias con sus hermanos y eso está bien difícil”, concluyó el hermano de Jenni.

