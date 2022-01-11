Juan Rivera responde a las acusaciones de sus hermanos.

La polémica dentro de la familia Rivera parece no tener fin, pues ahora fue Juan Rivera quien salió a aclarar las más recientes declaraciones de sus hermanos, en especial de Lupillo Rivera.

Esto lo hizo por medio de una conferencia de prensa a la que convocó a los medios de comunicación y Ventaneando estuvo en primera fila.

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Hay tres cosas que quiero tocar hoy, es sobre JR como empresa, Chiquis y mis sobrinos y Lupe, mi hermano. Mi hija Divina, hoy voló precisamente para esto y se regresa hoy, otra vez

El primer punto que se tocó fueron las recientes declaraciones que hizo por medio de sus redes sociales Lupillo Rivera y la forma en que comenzó su problema.

"Desafortunadamente, mi hermano Lupe y yo ya tenemos unos 8 meses, desde abril, agarrados. Mucha gente cree que el problema con mi hermano empezó cuando dejamos de trabajar, no. Dejamos de trabajar con el afán de poder tener una relación, yo le dije a mi hermano: 'prefiero perder un artista que perder un hermano y carnal dejo esto aquí', eso pasó en octubre, tercera semana de octubre", contó.

"Es evidente de que no hubo problema en ese entonces porque, si podrán recordar, en 2020 Lupe tenía covid, en los tiempos del aniversario de mi hermana y nosotros, todos, estábamos en casa de mi mamá, por eso le dije a Rosie: 'vámonos a la casa Lupe y le tocamos por afuera, le tocamos música por afuera' y eso fue lo que hicimos", añadió.

La acusación de Lupillo Rivera sobre su hermano Juan

Sobre las declaraciones en donde se acusa a Juan Rivera de pedirle a una mujer que aborte, el cantante y productor respondió de forma contundente.

Cómo es posible que yo voy a convencer a alguien de que tenga un aborto, si una mujer se embaraza, es decisión de ella y yo no conozco a una persona que mate a su bebé por dinero. Si eso es, invito a mi carnal, por favor, así como ven esto, con fechas por favor compruébalo, en cuanto vi el live mi esposa dijo: ‘Yo conozco a mi marido y yo sé el hombre que es y el padre que es, lo que haría él por sus hijos y su familia’, entonces el comentario que hizo Lupe está muy fuera de lugar, le pido a él que produzca pruebas, porque es una acusación muy delicada

La polémica sobre los pagos a la hija de Juan Rivera

Uno de los problemas más grandes de la familia, es la herencia de Jenni Rivera. Ahora se ha mencionado que la hija de Juan Rivera recibía un cheque de las empresas de su tía de forma indebida, por lo que la joven respondió.

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