Juan Vidal reveló que también fue violentado por Cynthia Klitbo.

Niurka defendió a Juan Vidal de las acusaciones de Cynthia Klitbo.

Para acabar con el escándalo que Cynthia Klitbo armó al revelar que denunció por violencia psicológica a Juan Vidal, y obligarlo así a pagar 80 mil pesos que le prestó cuando fueron pareja, Juan Vidal exhibió el comprobante de depósito de dicha suma en sus redes sociales.

Y al llegar de Mérida acompañado por Niurka Marcos, el dominicano dijo que él siempre estuvo dispuesto a pagar y que no entiende por qué Cynthia armó tan tremendo lío.

“Yo dejé todo cuadrado con mi oficina y con mi asistente para que ella cobrara su dinero, mientras yo estaba en la ‘casa’. Me di cuenta que ella nunca quiso aceptar el dinero... ¿por qué pones tantas excusas para tomar el bendito dinero?”, dijo.

Juan Vidal manda mensaje a Cynthia Klitbo

Sobre la violencia psicológica que lo acusa Cynthia, ejemplo de lo cual se exhibieron algunos audios, Vidal dijo que Cynthia también lo violentó al llamarlo “chichifo” en diversas discusiones que tuvieron por la famosa deuda.

“El publicar audios con tu versión en WhatsApp a nivel masivo, no se puede hacer. Ella me está acusando de daño psicológico. Ustedes conocen su historia, los problemas que ha tenido con sus exparejas de golpes...”, contó.

Y así le entró Niurka Marcos abiertamente al pleito entre Cynthia y Juan, con quien comenzó un candente romance dentro de un reality show: “No quieres guerra conmigo, Cynthia... porque sabes perfectamente que no te conviene. Ella está ardida... esa anaconda ya no era de ella”.

Sobre si ella le dio el dinero a Juan para pagar la deuda a Cynthia, esto dijo: “Yo a él no le he dado un centavo. Me vale madres si lo piensan. Yo sí lo mantendría con lo bueno que está".

Y tanto ella como Juan, lanzaron esta advertencia a Rey Grupero.

“Ellos me han estado amenazando. No sé que le detonó a Cynthia este odio, cuando yo había terminado con ella desde febrero”, dijo Juan.

