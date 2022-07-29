Sylvia de Rugama revela cómo Sergio Sendel se apropió de sus bienes.

El nombre de Sergio Sendel y el de su hermano Arturo han resonado en diferentes medios luego de que saliera a relucir una escabrosa historia que tiene que ver con invasión y despojo de más de una docena de propiedades de Jorge Reynoso y de su hermana, Sylvia de Rugama.

Entre las propiedades en disputa se encuentra una casa que la actriz María Elena Saldaña, mejor conocida como ‘La Güereja’, adquirió en el año 2014 a un hombre llamado Juan Carlos Albarrán Sánchez y la postre le vendió al actor Rubén Cerda.

El hecho fue descubierto por nuestras cámaras el pasado miércoles cuando acudieron al lugar en compañía de Sylvia de Rugama, quien tuvo un ríspido primer encuentro con Rubén Cerda en la casa donde murió su padre.

Sylvia de Rugama desea recuperar las propiedades de su padre

Luego del primer y no tan afortunado encuentro, los ánimos se calmaron y ambos hablaron de forma tranquila y civilizada, pues ninguno de los dos desea enfrascarse en una tensa disputa legal y desean llevarlo con apego a derecho.

¿Cuál es la estrategia que llevará a cabo Sylvia de Rugama? En exclusiva para Ventaneando, De Rugama declaró que, aunque el nombre de Sergio Sendel no aparezca en los contratos apócrifos existen otros medios para comprobar su probable participación.

Según Sylvia, Sergio Sendel y su hermano se apropiaron de lo que no era suyo a través de su prima Gabriela, quien no tuvo hijos y murió soltera a los 50 años, ya que ella utilizó y malversó los recursos que eran de su padre. También señaló que su prima conocía al actor Sergio Sendel, quien fue su compañero de viaje de shows.

“Ya cuando Gabriela empieza a deteriorarse económicamente, Sergio lleva a sus hermanos y empiezan toda una maniobra ayudada por los trabajadores domésticos de mi prima donde la hacen firmar documentos del Registro Público de la Propiedad, donde los hermanos Santaella Sendel supuestamente adquieren una propiedad en 1920 de una persona que falleció en 1914”, declaró.

De Rugama señaló que Gabriela era apoderada legal de su padre, pero dicho poder terminó cuando su prima falleció. No obstante, consideró que todo se trató de un caso de asociación delictuosa, despojo y falsificación de documentos, por lo que procederá por la vía civil y penal.

“Aquí ya estamos hablando de un crimen o de un delito que es un presunto delito de tres personas o más, asociación delictuosa, crimen organizado como se le dice ahora. Estamos hablando de que ya se cruzaron los límites estatales, que ya se hicieron escrituras en el estado de Chiapas, existe el posible despojo y la falsificación de documentos”, añadió.

Por último, le envió un mensaje a Sergio Sendel y a su hermano Arturo. “Mi único mensaje sería que espero que tengan, consigan o que contraten abogados profesionales”.