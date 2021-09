Con lágrimas en los ojos, Juanpa Zurita termina el proyecto "Love Army".

Luego de cuatro años de trabajo duro, Juanpa Zurita y Pambom terminaron con éxito el proyecto más importante de sus vidas, “Love Army”.

Recordemos que “Love Army” fue un proyecto que nació en septiembre del 2017. Sí, en aquel sismo que movió a Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Morelos. Juanpa junto con Pambo, decidieron no quedarse con los brazos cruzados y ayudar de alguna manera, recaudando fondos para construir casas derrumbadas en el municipio de Ocuilan en el Estado de México, México.

Juanpa Zurita termina “Love Army” con éxito. Proyecto por el cual fue criticado.

Durante cuatro años, Juanpa fue criticado en redes sociales por no ver resultados, por no ver terminadas casas o avances, ¡hasta se le acusó de robarse el dinero! Esto debido a la publicación de una revista mal informada. El youtuber siempre trató de hacer el proceso transparente, invitó a muchos famosos del medio del espectáculo a que vieran cómo se estaban haciendo las cosas y poco a poco fue ganándose el apoyo de los internautas.

Una de las invitadas a conocer el proyecto, fue nuestra querida Pati Chapoy, a quien Juanpa recibió con mucho cariño y personalmente le contó con detalle absolutamente todo lo que se estaba haciendo.

Hace unos días, Zurita muy orgulloso, anunció que ayudó a algunas de las muchas familias afectadas. “Esta inocencia de Juanpa de 21 años lo llevó a creer que sí podía reconstruir una comunidad. Y en ese momento él no sabia que esa sería su mejor ventaja, ver un mundo lleno de ‘Sí’s’ cuando la sociedad está llena de ‘No’s’. Y aunque siempre estuvo el camino fácil de replicar casas, de no involucrar a la comunidad, de darle todo a una fundación y quitarse ese peso de encima, nunca quitó el pie del acelerador para priorizar que fuera un proyecto digno y con corazón. Y estoy orgulloso de ese Juanpa. No sé qué tanto de él exista hoy en mí, pero sin duda alguna me vuelve loco voltear a ver lo que hizo”. Dijo el youtuber en sus redes sociales.

Luego en una conferencia de prensa, con lágrimas en los ojos compartió los resultados. ¡Y mostró lo orgulloso que está de haber concluído esta aventura difícil pero llena de amor!

¡Enhorabuena, Juanpa!

