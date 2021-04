Pablo Lyle: El juicio del actor se retrasaría, de nuevo, a causa de la pandemia de Covid-19.

El caso de Pablo Lyle aún continúa en la incertidumbre, luego de que el actor ya suma dos años en Miami a la espera del juicio para conocer la resolución de su caso, tras la acusación que enfrenta por homicidio involuntario.

¡Malas noticias! Niegan nuevamente a Pablo Lyle, la posibilidad de argumentar que actuó en defensa propia.

Te puede interesar: Los sentimientos del actor Pablo Lyle a unos días de tener su juicio en Estados Unidos por homicidio.

Aunque la fecha prevista es el 7 de junio, su abogado recientemente reveló que a causa de la pandemia, esta podría ser postergada.

De acuerdo con el abogado Bruce H. Lehr, el que no se haya podido avanzar con el caso de Pablo Lyle, no se debe a que la situación se esté complicando, sino a que los casos de contagio no han reducido y por tanto las Cortes no han abierto.

El caso va bien, la razón por los retrasos es obviamente la pandemia de Covid-19 y el cierre de las Cortes. Esperamos que abran pronto y que tengamos la posibilidad de resolver esto de una vez por todas. Pero como los niveles de contagios por la pandemia no bajan, realmente no sabemos cuándo abrirán las Cortes para realizar los juicios, así que no puedo decir si iniciará en junio o si se retrasará de nueva cuenta

Sin embargo, el abogado dejó en claro que ambas partes aún continúan trabajando y en la próxima fecha sostendrán una reunión para definir si están listos para continuar con los alegatos a la espera de que la Corte retome el juicio de Pablo Lyle.

Lo que sí, es que tendremos una reunión para que ambas partes anunciemos si estamos listos o no. Aunque todos estemos listos, el problema es que el sistema o la Corte puedan no estar abiertos, y esa reunión sería cualquier día antes de junio

El abogado de Pablo Lyle se mantiene optimista

El defensor Bruce H. Lehr se pronunció muy optimista en cuanto a la resolución de la Corte y espera que pronto se reincorpore a su vida, pues se definirá el futuro del actor. Además, consideró a Pablo Lyle como buena persona por la que se siente honrado en representar.

También te puede interesar:Pablo Lyle: Se cumplen dos años del fallecimiento de Juan Ricardo Hernández, derivado de un incidente con el actor.