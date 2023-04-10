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FOTOS | ÚLTIMO MOMENTO: Muere Julián Figueroa a los 28 años de edad.

La madrugada de este lunes 10 de abril, se dio a conocer la lamentable noticia sobre el fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.

Por: Ana Patricia Pérez

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