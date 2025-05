Este audio revela los golpes y agresiones de Marjorie de Sousa a su ex Julián Gil

La mañana de este viernes 16 de mayo, Julián Gil se convirtió en tendencia en redes sociales por las declaraciones que hizo en contra de su expareja y la madre de su hijo, la famosa actriz de origen venezolano, Marjorie de Sousa.

En el reality show “Secretos de Pareja”, Julián Gil habló sobre la relación que tuvo con Marjorie de Sousa, revelando que en una ocasión fue víctima de agresión física.

¿Julián Gil fue golpeado por Marjorie de Sousa? En uno de los episodios del reality antes mencionado, Julián Gil rompió el silencio y aseguró que en una ocasión fue agredido por la madre de su hijo.

Julián Gil reveló que en una ocasión Marjorie de Sousa lo golpeó y le tiró toda su ropa por la ventana. Esto habría sucedido antes de que formalizaran su relación y naciera su hijo.

“Ella me pegó. Nada de ‘se agarraron’, no, me agarró. Me acuerdo que me tiró toda la ropa por la ventana en Miami, me agarró a golpes, me rompió toda la camiseta”, explicó.

¿Qué dijo Marjorie de Sousa?

Hasta el momento la actriz no se ha pronunciado al respecto y es probable que lo haga en próximos días. Recordemos que ambos sostienen una fuerte batalla legal por la custodia de su hijo.

¿Julián Gil se convertirá otra vez en padre?

Actualmente Julián Gil está casado con la conductora Valeria Marín y, aunque ambos son muy reservados con su vida privada, en días pasados hablaron sobre la llegada de un nuevo bebé a su familia.

Julián Gil y Valeria Marín anunciaron que están a la espera de un bebé: “Extremadamente felices de anunciarles que viene bebé en camino”, se lee en este post que acompañó a la imagen de un ultrasonido.

Sin embargo, ellos mismos se encargaron de desmentir la llegada de un bebé, pues realmente se referían al estreno de un reality show.

