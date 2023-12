Julián Gil quiere llegar al altar con su novia, así lo reveló

¿Será en el 2024 cuando Julián Gil contraiga matrimonio con su novia Valeria Marín, a quien le entregó el anillo de compromiso en diciembre de 2022?, al responder, el actor se deshace en halagos para su prometida, con quien dice vivir prácticamente ya como un matrimonio.

¿Cuándo se van a casar?

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Julián Gil declaró que “Valeria ha sido una persona que ha llegado a mi vida a regalarme y enseñarme muchísimas cosas, ya la comprometí, quizás el año que viene nos casemos. Nos queríamos casar ahora, más o menos para principios de 2024, pero por el nacimiento de Oliver, entonces queremos esperar a que Nicole esté bien porque yo no me puedo casar sin que mis hijos, en este caso Nicole, que Juliancito, que mi familia y ahora Oliver que va a ser mi nieto, estén ahí”.

“Lo hablé con Vale y me dijo ‘sí, esperamos, pero de todos modos estamos casi casados, lo que falta es la fiesta y firmar un papel porque la verdad es que estamos casi casados”, recalcó Julián Gil.

¿Qué dijo sobre su nieto Oliver? El bebé que viene en camino y, al que se refiere Julián, es su nieto, el hijo de su hija Nicole. “Sí, voy a ser abuelo y es una de las cosas que más me ilusiona en la vida, la verdad que estamos en la familia muy contentos, Nicole con Oliver, un varoncito, nos están regalando una gran bendición a toda la familia”.

“Ellos viven en Madrid, yo voy a pasar Navidad con ellos para que a finales de febrero, principios de marzo ya sea abuelo. Yo quiero estar ahí, ahí voy a estar, así que voy a estar yendo y viniendo para poder disfrutarlo”, añadió.

¿Qué dijo sobre su cáncer de piel?

Sobre el cáncer de piel que acaba de aparecer por segunda vez en su vida, dijo: “Me hice la operación rápida y, bueno, es algo con lo que voy a tener que vivir, voy a estar revisándome cada cuatro o cinco meses, que no vuelva a salir en ningún lado. Me siento saludable, me siento fuerte y con muchas granas de vivir. Siempre amé el sol, esta es la consecuencia de no tomar sol, sino abusar del sol sin protección”.

