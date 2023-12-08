Maribel Guardia e Imelda Tuñón revelaron cómo se les ha manifestado Julián Figueroa

Maribel Guardia acudió al debut de su nuera Imelda Tuñón, en la obra “La Navidad de Job”. Momentos antes de la función, hablaron con los medios presentes, revelando dos formas en las que se les ha manifestado Julián, una a través de un colibrí y otra, durante el rezo del rosario.

¿Qué dijeron Maribel Guardia e Imelda Tuñón? Durante un breve encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando, Imelda Tuñón declaró que “el otro día se metió un colibrí a la casa y eso fue muy extraño porque nunca se meten los colibríes a la casa, y no quería salir, entonces, sí han habido señales”.



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Por su parte, Maribel Guardia aseguró que su hijo Julián Figueroa “siempre va a estar con nosotras, bueno, obviamente conmigo hasta el día que yo me muera porque dicen que parte de las células de los hijos se quedan en el corazón de las madres, está científicamente comprobado”.

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“Yo, la experiencia que tuve de ver a mi hijo fue a través del rosario, entonces fue una experiencia hermosa, sé que mi hijo está bien pero el egoísmo es no verlo, no abrazarlo”, agregó Maribel.

¿Cómo lidió Maribel Guardia con la muerte de su hijo?

Maribel Guardia compartió como el teatro le ayudó a sobrellevar el pesar de la pérdida de su hijo Julián. “Una semana después llegué a trabajar y actuaba y lloraba pero estaba haciendo comedia, y era muy duro, pero, a la vez era catártico para mí”.

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¿Cómo pasarán este fin de año?

Por último, Maribel Guardia e Imelda Tuñón confirmaron que para cerrar el año se irán en un crucero por el Caribe. “No importa a donde vaya, lo importante es que estemos juntos y que apapachemos al bebé, sentimos que es un niño feliz. Creo que hemos logrado el cometido después de que no ha estado Julián, claro, él está feliz pero sabe que pasó algo muy dificilísimo porque no ha vuelto a ver a su papá”.

Imelda se probó con aplomo y profesionalismo, ofreciendo una función de “La Navidad de Job” aún enferma de la garganta. “Ando súper mal, estoy haciendo el esfuerzo de mi vida, ellos me vieron como llegué llorando, llegué temblando, caminando chueco”. “La Navidad de Job” se presentará en el Teatro Foro Contiguo América, de la colonia Nápoles de la Ciudad de México.