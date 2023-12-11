Pedro Rivera Jr. condena que los pleitos en la familia lleguen a los tribunales

Pedro Rivera Jr. está convencido que el conflicto entre los hijos de su hermana Jenni y su padre Don Pedro Rivera, nunca debió de haber llegado a tribunales, así como tampoco, el pleito que su sobrina Chiquis y Juan Rivera sostienen por la coautoria del tema ‘Abeja Reina’, antes debe de caber la prudencia, y por supuesto, la comunicación, pues todos son de la misma sangre, eso sí, si alguien debe algo que lo pague.

Y cuando uno tiene esa clase de negocios, uno tiene que pagar, mi padre le debe a los hijos de Jenni, mis sobrinos, no hay ningún problema con que mi padre pague, pero por qué se tiene que hacer con demandas, eso es lo que sí me duele, porque parece que no nos podemos sentar hablar como familia y decir ‘Ey, hay que arreglar esta situación de esta manera’ es triste. Y es triste que igual, Juan y yo creo que si estás hablando de la situación de Chiquis, con eso de la canción, de que no se puedan sentar y arreglar la situación, como familia y negocio a la vez

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¿Qué mensaje le manda a sus sobrinos?

Le mandó un mensaje a sus sobrinos, con el fin de mediar en el encontronazo que se vive al interior de su familia, justo al cumplirse 11 años de la muerte de Jenni Rivera.

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