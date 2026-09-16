4 ideas para fabricar un medidor de estatura de Toy Story
Estos diseños permiten registrar cuánto crecen los pequeños con personajes de Pixar
Los personajes de Toy Story funcionan especialmente bien para decorar una habitación infantil porque existen varias figuras reconocibles con estilos muy diferentes. Pero en esta ocasión traemos para ti estas 4 ideas para fabricar un medidor de estatura de la película de Pixar. Aunque también puedes optar por estas opciones de Bluey o Peppa Pig.
Para que el accesorio funcione como registro de crecimiento, se debe preparar una pieza vertical con una escala visible y colocarla siempre a partir de una referencia fija. Existen tablas comerciales de crecimiento con formatos verticales, como lo son estos medidores de Bluey en PDF para imprimir.
Ideas para fabricar medidor de estatura
1. Regla de Woody: Una primera opción consiste en utilizar una tira larga de cartón rígido como estructura principal. Cubre la superficie con papel kraft o pintura café y añade detalles que recuerden al sheriff: una estrella amarilla, una franja amarilla y pequeños elementos inspirados en su vestuario.
2. Medidor Buzz Lightyear: Para una habitación infantil con temática espacial, prepara una pieza vertical de madera delgada, cartón pluma o cartón corrugado. Pinta la base de blanco y agrega franjas verdes y moradas para replicar el traje de Buzz. Para que el objeto conserve su función principal, las marcas numéricas deben permanecer despejadas.
3. Regla de Jessie: La tercera propuesta puede aprovechar la imagen de Jessie. Utiliza una tabla estrecha o una tira de cartón resistente, fórrala con papel rojo y coloca detalles amarillos y blancos. En la parte superior puedes añadir una silueta de la vaquera.
4. Medidor de Tiro al Blanco: Una cuarta alternativa toma como protagonista a Tiro al Blanco, el caballo asociado con Woody y Jessie. La estructura puede adoptar la forma de una puerta de establo: utiliza una tabla vertical como base, agrega dos piezas horizontales de cartón para simular madera y coloca una ilustración del caballo en la parte superior.