Los personajes de Toy Story funcionan especialmente bien para decorar una habitación infantil porque existen varias figuras reconocibles con estilos muy diferentes. Pero en esta ocasión traemos para ti estas 4 ideas para fabricar un medidor de estatura de la película de Pixar. Aunque también puedes optar por estas opciones de Bluey o Peppa Pig.

Para que el accesorio funcione como registro de crecimiento, se debe preparar una pieza vertical con una escala visible y colocarla siempre a partir de una referencia fija. Existen tablas comerciales de crecimiento con formatos verticales, como lo son estos medidores de Bluey en PDF para imprimir.

4 ideas para fabricar un medidor de estatura de Toy Story|IA

Ideas para fabricar medidor de estatura

1. Regla de Woody: Una primera opción consiste en utilizar una tira larga de cartón rígido como estructura principal. Cubre la superficie con papel kraft o pintura café y añade detalles que recuerden al sheriff: una estrella amarilla, una franja amarilla y pequeños elementos inspirados en su vestuario.

2. Medidor Buzz Lightyear: Para una habitación infantil con temática espacial, prepara una pieza vertical de madera delgada, cartón pluma o cartón corrugado. Pinta la base de blanco y agrega franjas verdes y moradas para replicar el traje de Buzz. Para que el objeto conserve su función principal, las marcas numéricas deben permanecer despejadas.

3. Regla de Jessie: La tercera propuesta puede aprovechar la imagen de Jessie. Utiliza una tabla estrecha o una tira de cartón resistente, fórrala con papel rojo y coloca detalles amarillos y blancos. En la parte superior puedes añadir una silueta de la vaquera.

4. Medidor de Tiro al Blanco: Una cuarta alternativa toma como protagonista a Tiro al Blanco, el caballo asociado con Woody y Jessie. La estructura puede adoptar la forma de una puerta de establo: utiliza una tabla vertical como base, agrega dos piezas horizontales de cartón para simular madera y coloca una ilustración del caballo en la parte superior.