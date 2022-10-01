“Los sacamos a todos": Julián se alegra de que no haya Jaguares en la Gran Final.

Llegó el día de la Gran Final para conocer al absoluto ganador o ganadora de Surivor México. Nahomi, Kenta y Julián son los finalistas que buscan regresar a casa con los 2 millones de pesos y el campeonato.

En esta temporada llegaron tres participantes de la Tribu Halcón a la Gran Final, cosa que celebró Julián en sus últimas horas en el refugio.

"La alianza de los Halco-Lobos fue no dejar a ningún Jaguar en la instancia final y se logró. Al final los sacamos a todos y fue el objetivo cumplido a corto plazo. Ahora quiero levantar ese collar sagrado", declaró el participante sobre el logro del equipo verde y el fracaso del amarillo.

La última Jaguar en abandonar la competencia fue Cyntia, aunque esta última quedó eliminada por Julián en un cardíaco duelo que los puso a prueba.

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Kenta y Nahomi celebran el triunfo de Halcones

Kenta fue otro de los participantes que celebró una Gran Final de Survivor México pintada de verde. El finalista se dijo feliz de cumplir uno de sus mayores objetivos dentro de la competencia: "Que no haya Jaguares en la Gran Final: ese era mi único objetivo", dijo a las cámaras de nuestro reality show.

Nahomi buscaba que los Halcones llegaran al último día de competencia, por lo que ahora solo celebró llegar a este día con Kenta y Julián: "Sobrevivimos los tres Halcones de nacimiento".

La tercera temporada de Survivor México dejó sentimientos encontrados, pues a lo largo de toda esta edición hubo alianzas y estrategias para llegar hasta la Gran Final. Una de las conspiraciones más sonadas en estos últimos meses fue aquella en contra de Yusef, quien se marchó a casa tras ser votado por toda la tribu.

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