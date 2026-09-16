Ideas DIY: 5 ideas creativas para decorar el jardín inspiradas en Los Pitufos
Ideas DIY. 5 ideas increíbles para decorar el jardín inspirándote en Los Pitufos.
Las ideas DIY, siglas en inglés que significan “hazlo tú mismo”, se encuentran entre las prácticas en auge de la actualidad. Junto a las demás manualidades, son ampliamente elegidas por grandes y chicos, por lo que han dejado de ser exclusivas del ámbito escolar.
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Materiales reciclados y herramientas básicas son requeridos en cada uno de los proyectos de las ideas DIY. Así, no solo fomentan la imaginación y creatividad sino que refuerzan la concientización sobre el cuidado del medio ambiente.
Ideas DIY de Los Pitufos
Es de destacar además que las ideas DIY abarcan a todos los estilos y gustos y es que se inspiran en temáticas muy diversas. Al respecto, a modo de ejemplo, hoy te presentamos algunas ideas creativas con la temática de Los Pitufos.
@karbylet NAVSON 📚🌮🇲🇽 los pitufos me acompañaron por 4 años!!! Pero llego el momento de sustituir por un nuevo decorado. Los extrañare mis pitufos #lamaestradepreescolaar #jnlauroaguirre #misalondeclasees #decorandoelsalondelamaestra #adiosmispitufos #decoradodelospitufos ♬ sonido original - L҉a҉ M҉a҉e҉s҉t҉r҉a҉. ✏️
Los Pitufos es una serie de televisión nacida en 1981 y que ha logrado entretener a personas de distintas generaciones. Por este motivo, incluirlos en una propuesta de manualidades resultará de gran aceptación.
Los Pitufos en tu jardín
Los Pitufos han cautivado a generaciones con sus icónicas casas de hongos, sus caminos serpenteantes y esa serenidad natural que caracteriza a su aldea oculta. Es por eso que traer un toque de este universo animado a tu jardín no solo le otorgará un encanto mágico y nostálgico, sino que también es una oportunidad perfecta para darle una segunda vida a materiales reciclados mientras disfrutas de un proyecto creativo al aire libre.
En este marco, te presentamos cinco ideas DIY muy fáciles de realizar para que llenes tu jardín de fantasía y originalidad:
- Macetas hongo con tazones de plástico: Toma macetas de barro tradicionales y píntalas de color blanco o marrón claro para simular el tallo. Para el sombrero del hongo, utiliza tazones de plástico o platos hondos invertidos pintados de rojo brillante con lunares blancos. Puedes fijar el tazón a la base de la maceta con silicón de alta resistencia e insertar flores de tonos azules dentro o alrededor.
- Camino de piedras azules "Pitufialdea": Junta piedras planas de río de distintos tamaños y píntalas con pintura acrílica azul resistente a la intemperie. Diseña un pequeño sendero entre tus plantas o bordeando un arriate, intercalando las piedras azules con pequeños carteles de madera hechos a mano que indiquen direcciones como "Casa de Papá Pitufo" o "Taller de Pitufo Manitas".
- La casa de Papá Pitufo para pájaros: Adapta una casita de madera para pájaros pintando el cuerpo de color crema y el tejado en forma de hongo rojo con lunares blancos. Añádele una pequeña puerta azul y detalles en la base como musgo sintético o pequeñas piedras. Colócala en la rama de un árbol o sobre un poste para atraer aves mientras decoras.
- Mini huerto de "Sarsaparilla" con cajones de fruta: Restaura un cajón de madera para frutas (huacal), píntalo de estilo rústico y utilízalo como jardinera para cultivar fresas, moras o plantas aromáticas, simulando la famosa sarsaparilla que consumen los Pitufos. Completa el detalle colocando una pequeña figura o una silueta pintada en madera de un pitufo "cosechando".
- Faroles de cristal "Luz de la Aldea": Reutiliza frascos de vidrio vacíos y pinta la parte exterior con pintura traslúcida azul o siluetas de hongos. Introduce luces LED solares o velas de té a batería en su interior y cuélgalos de las ramas de los árboles o distribúyelos a lo largo de los senderos para iluminar tu jardín de forma mágica durante la noche.