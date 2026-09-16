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Ideas DIY: 5 ideas creativas para decorar el jardín inspiradas en Los Pitufos

Ideas DIY. 5 ideas increíbles para decorar el jardín inspirándote en Los Pitufos.

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|Netflix /Canva

Escrito por: Iván Charello | Marktube

Las ideas DIY, siglas en inglés que significan “hazlo tú mismo”, se encuentran entre las prácticas en auge de la actualidad. Junto a las demás manualidades, son ampliamente elegidas por grandes y chicos, por lo que han dejado de ser exclusivas del ámbito escolar.

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Materiales reciclados y herramientas básicas son requeridos en cada uno de los proyectos de las ideas DIY. Así, no solo fomentan la imaginación y creatividad sino que refuerzan la concientización sobre el cuidado del medio ambiente.

Ideas DIY de Los Pitufos

Es de destacar además que las ideas DIY abarcan a todos los estilos y gustos y es que se inspiran en temáticas muy diversas. Al respecto, a modo de ejemplo, hoy te presentamos algunas ideas creativas con la temática de Los Pitufos.

@karbylet NAVSON 📚🌮🇲🇽 los pitufos me acompañaron por 4 años!!! Pero llego el momento de sustituir por un nuevo decorado. Los extrañare mis pitufos #lamaestradepreescolaar #jnlauroaguirre #misalondeclasees #decorandoelsalondelamaestra #adiosmispitufos #decoradodelospitufos ♬ sonido original - L҉a҉ M҉a҉e҉s҉t҉r҉a҉. ✏️

Los Pitufos es una serie de televisión nacida en 1981 y que ha logrado entretener a personas de distintas generaciones. Por este motivo, incluirlos en una propuesta de manualidades resultará de gran aceptación.

Los Pitufos en tu jardín

Los Pitufos han cautivado a generaciones con sus icónicas casas de hongos, sus caminos serpenteantes y esa serenidad natural que caracteriza a su aldea oculta. Es por eso que traer un toque de este universo animado a tu jardín no solo le otorgará un encanto mágico y nostálgico, sino que también es una oportunidad perfecta para darle una segunda vida a materiales reciclados mientras disfrutas de un proyecto creativo al aire libre.

En este marco, te presentamos cinco ideas DIY muy fáciles de realizar para que llenes tu jardín de fantasía y originalidad:

  • Macetas hongo con tazones de plástico: Toma macetas de barro tradicionales y píntalas de color blanco o marrón claro para simular el tallo. Para el sombrero del hongo, utiliza tazones de plástico o platos hondos invertidos pintados de rojo brillante con lunares blancos. Puedes fijar el tazón a la base de la maceta con silicón de alta resistencia e insertar flores de tonos azules dentro o alrededor.
  • Camino de piedras azules "Pitufialdea": Junta piedras planas de río de distintos tamaños y píntalas con pintura acrílica azul resistente a la intemperie. Diseña un pequeño sendero entre tus plantas o bordeando un arriate, intercalando las piedras azules con pequeños carteles de madera hechos a mano que indiquen direcciones como "Casa de Papá Pitufo" o "Taller de Pitufo Manitas".
  • La casa de Papá Pitufo para pájaros: Adapta una casita de madera para pájaros pintando el cuerpo de color crema y el tejado en forma de hongo rojo con lunares blancos. Añádele una pequeña puerta azul y detalles en la base como musgo sintético o pequeñas piedras. Colócala en la rama de un árbol o sobre un poste para atraer aves mientras decoras.
  • Mini huerto de "Sarsaparilla" con cajones de fruta: Restaura un cajón de madera para frutas (huacal), píntalo de estilo rústico y utilízalo como jardinera para cultivar fresas, moras o plantas aromáticas, simulando la famosa sarsaparilla que consumen los Pitufos. Completa el detalle colocando una pequeña figura o una silueta pintada en madera de un pitufo "cosechando".
  • Faroles de cristal "Luz de la Aldea": Reutiliza frascos de vidrio vacíos y pinta la parte exterior con pintura traslúcida azul o siluetas de hongos. Introduce luces LED solares o velas de té a batería en su interior y cuélgalos de las ramas de los árboles o distribúyelos a lo largo de los senderos para iluminar tu jardín de forma mágica durante la noche.

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