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Julio César Chávez reveló los efectos de su reality en su familia
Julio César Chávez nos reveló la situación familiar que está viviendo en estos momentos, todo gracias a la grabación de su reality.
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Julio César Chávez Jr. fue liberado de cargos, pero debe seguir en rehabilitación
Julio César Chávez Jr. fue liberado de los cargos por posesión de arma. Lo único que el juez le impuso fue continuar en rehabilitación por al menos dos años más.
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Julio César Chávez Jr está feliz por estar limpio, pues hace tiempo no estaba así
Julio César Chávez Jr agradeció a policías y juez su detención y envío a rehabilitación porque eso le salvó de tener una nueva crisis en su vida.
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Julio César Chávez revela que su hijo y su esposa están tomando terapia
El boxeador Julio César Chávez nos aseguró que ‘la bolita’ que recién se le encontró a su hijo en el hígado no es nada serio ni delicado para su salud.
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Julio César Chávez confesó que su hijo está conforme en rehabilitación
La detención de Julio César Chávez Jr. hace algunos meses ha servido para que se dé cuenta de lo mal que estaba y poder salir adelante, aseguró su papá.
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Así va la recuperación de Julio César Chávez Jr. tras entrar en rehabilitación
Julio César Chávez rompió el silencio sobre el estado de salud de su hijo, quien se encuentra en una clínica de rehabilitación por orden de un juez.
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Nicole Chávez revela cómo está su hermano Julio César Chávez Jr. tras quedar en libertad
En medio de la polémica situación que enfrenta Julio César Chávez Jr., su hermana ha revelado algunos detalles del proceso en exclusiva para Ventaneando.
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Reportan que esposa de Julio César Chávez Jr. le pidió el divorcio en audiencia
En las últimas horas trascendió que Frida Muñoz, esposa de Julio César Chávez Jr., le habría pedido el divorcio al pugilista mexicano.
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Arrestan en Estados Unidos a Julio César Chávez Jr. por posesión ilegal de arma: así fueron los hechos
El nombre de Julio César Chávez Jr. resonó en las noticias tras ser arrestado en su residencia de California. Te contamos por qué está tras las rejas.
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