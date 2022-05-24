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FOTOS | Luego de cinco años, Justin Bieber ya está en México de nuevo.

Luego de cinco años, el canadiense Justin Bieber, vuelve a pisar tierras aztecas... Empezó en Monterrey y este miércoles va a CDMX.

Por: TV Azteca

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