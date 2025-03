Justin Bieber desata polémica por FOTO consumiendo sustancias ilícitas

Todo parecía indicar que el cantante canadiense Justin Bieber había dejado la polémica atrás, sobre todo porque el 23 de agosto de 2024 nació su primer hijo, Jack Blues Bieber. Sin embargo, ahora destacó la controversia de nueva cuenta por compartir una foto en la que se le ve supuestamente consumiendo drogas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Sorry”, “Ghost”, “Love Yourself” y “What Do You Mean?”, compartió una serie de fotos en la que se le ve fumando a través de un bong de cristal. Cabe mencionar que, aunque no reveló que era lo que estaba humeando a través de dicho dispositivo, se sabe que esta pipa de agua es usada para fumar cannabis, tabaco y otras sustancias.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a la publicaciones de Justin Bieber?

Como era de esperarse, estas imágenes en las que luce su actual estilo con ropa oversize mientras está montado en una bicicleta color azul, provocó una serie de reacciones, en su mayoría negativas, pues algunos mencionaron que ya no estaba en edad para hacer esas cosas, mucho menos ahora que junto a su esposa, Hailey Bieber, tienen un hijo que criar.

En este sentido, mensajes como “¿Todo bien en casa?”, “Las drogas nunca dejan nada bueno”, “Me están dando ganitas de no seguirlo”, “Espero que Jack no tenga que estar cerca de todo este humo. Un niño no se lo merece”, “Ya no te drogues” y “¿Qué te está pasando Justin? Vuelve con Dios, por favor”, se pueden leer en el post.

¿Qué está pasando con Justin Bieber?

Es importante mencionar que recientemente Mateo Caldas, asistente personal del cantante canadiense y de su esposa Hailey Bieber, luego de casi 7 años de relación laboral, anunció su renuncia. Lo curioso fue que la renuncia de Caldas se dio a pocos días de que Justin Bieber decidiera cortar lazos con “varias amistades y relaciones de negocio que ya no le servían”.