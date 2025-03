¿Justin Bieber se burló de Benny Blanco, prometido de Selena Gómez? Este VIDEO lo delataría

Após Hailey Bieber curtir shade para Selena Gomez e Benny Blanco, internautas apontam suposto shade que Justin Bieber teria feito em relação aos trejeitos do atual noivo de Selena.



Vídeo de Benny no dia 14/02, na estreia do Pop-Up de Selena e vídeo de Justin essa semana. pic.twitter.com/FI7rdwT3GE