Justin Bieber se sincera tras rumores de problemas de salud y consumo de sustancias ilícitas

El cantante y compositor canadiense, Justin Bieber, encendió las alarmas en los últimos días debido a su comportamiento extraño y por una serie de fotografías compartidas en redes sociales, donde presuntamente se le ve consumiendo sustancias ilícitas, incluso se ha dicho que estaría atravesando problemas maritales con su esposa, Hailey Bieber.

¿Justin Bieber no está bien física ni mentalmente?

En las últimas semanas, Justin Bieber ha despertado rumores de que ha vuelto a consumir sustancias ilícitas, después de que compartiera en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que se le veía fumando marihuana, mientras montaba una bicicleta, incluso por un video donde se le ve balanceándose de forma inusual.

¿Qué dijo Justin Bieber al respecto?

Luego de los rumores, Justin Bieber decidió romper el silencio y abrió su corazón, mencionando que se siente “indigno” y como un “fraude” pese a todos los logros que ha tenido en su vida.

“Toda mi vida me han dicho: ‘wow, Justin, te lo mereces’. Y yo, personalmente, siempre me he sentido indigno, como si fuera un fraude. Cuando la gente me decía que me merecía algo, me hacía sentir como un impostor. Como: ‘demonios, si supieran mis pensamientos, lo crítico que soy, lo egoísta que realmente soy, no dirían eso’”, expresó Justin Bieber.

Además, Justin Bieber envió un mensaje a todas las personas que tienen los mismos sentimientos. “Si te sientes como un impostor, bienvenido al club. Yo definitivamente me siento inepto y poco calificado la mayoría de los días”.

¿Es mentira que tenga problemas de salud? En un comunicado compartido por TMZ, su representante desmintió los rumores y especulaciones que han circulado sobre el cantante canadiense, asegurando que son “agotadoras y lamentables”.

Por último, agregó que, “a pesar de la verdad obvia, la gente está comprometida a mantener vivas narrativas negativas, sensacionalistas y dañinas”.

