Jwan Yosef habla sobre su divorcio con Ricky Martin y revela si lo engañó el cantante

Vaya sorpresa que causó la repentina separación de Ricky Martin y Jwan Yosef, quienes además de tener seis años de casados y dos hijos en común, eran una de las parejas más estables del mundo del espectáculo.

“Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años”, publicó la pareja el pasado 6 de julio a través de un comunicado difundido en redes sociales.

¿Ricky Martin le fue infiel a Jwan Yosef?

Tras su separación comenzaron a surgir toda clase de rumores y especulaciones, la mayoría de ellos encaminados a una posible infidelidad de Ricky Martin, quien fue vinculado con diferentes hombres, incluso se dijo que el cantante y su esposo tenían una relación abierta por lo que podían salir con quien quisieran; sin embargo, nada de esto ha sido confirmado.

¿Qué dijo Jwan Yosef tras separarse de Ricky Martin? Mientras Ricky Martin se refugió en sus hijos mayores, con quienes se encuentra de vacaciones por Italia. Jwan Yosef ha mantenido un perfil bajo y únicamente ha compartido una selfie en sus redes sociales.

No obstante, el pintor fue interceptado por las cámaras de “Hoy Día”, donde decidió romper el silencio y aclarar cuál es exactamente su situación tras los rumores que aseguraban que él y el cantante habían decidido darse una nueva oportunidad en el amor debido a su interacción en redes.

“Todo está bien, este no es un buen lugar para esto”, declaró y aseguró que “la familia está feliz, separados pero felices”. Por último, señaló que su separación del intérprete de “No se me quita” sí es real.

¿Por qué se separaron?

Hasta el momento ni Ricky Martin ni Jwan Yosef han revelado más detalles sobre su separación. Se desconocen los motivos y los términos del acuerdo sobre la custodia de sus hijos en común, Lucía y Renn, de cuatro y tres años, respectivamente.