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FOTOS | Este es el increíble cambio físico de Karol G, ¡bajó 15 kilos!

Karol G ha tenido una transformación física increíble en los últimos meses... Algunos dicen que se hizo cirugías estéticas, otros que le metió al ejercicio. ¡Te contamos en fotos!

Por: Ana Patricia Pérez

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