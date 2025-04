Karol G resulta herida tras accidente en cuatrimoto; este es su estado de salud

Karol G es una exponente de la música urbana, originaria de Colombia, se ha convertido en todo un ícono y en una de las artistas más queridas de su género, tanto en su país como a nivel internacional, lo que hizo que construyera una gran base de fans en sus diferentes redes sociales.

Son estos mismos seguidores los que han mostrado preocupación por el estado actual de salud de ‘La Bichota’, y es que se confirmó que la mujer de 34 años de edad sufrió de un terrible accidente mientras paseaba en cuatrimoto, esto es todo lo que sabemos.

¿Cómo se encuentra Karol G tras el accidente en cuatrimoto?

Fue a través de las redes sociales de la artista que ella misma compartió que un accidente en cuatrimoto le dejó algunas heridas, aunque la colombiana aseguró que se encuentra bien de salud, sin duda alguna muchos de sus fans entraron en alerta y mostraron preocupación y apoyo hacia la cantante.

Y es que Karol explicó que se encuentra de vacaciones en Jamaica, a pesar de estarla pasando increíble, no se ha salvado de los accidentes pues tras caerse de este vehículo a cuatro ruedas no pudo evitar sufrir de heridas en los brazos y en la espalda, cosas que dejarán marcas, pero que no se consideran de gravedad.

La cantante Karol G compartió por sus redes sociales que sufrió un caída en una moto. 🏍️🩹😟



En el video se ve cómo le están limpiando el codo y cómo su espalda también tiene varias rapaduras. La cantante escribió que es su primera caída en moto, y antes de esto había compartido… pic.twitter.com/sqxpyyuki1 — Entérate Cali - Noticias Cali (@EnterateCali) April 28, 2025

La intérprete de “Si Antes Te Hubiera Conocido” y de “Mi Ex Tenía Razón”, publicó una imagen en donde se le ve lista y emocionada por subirse al vehículo todo terreno y dar un paseo relajante, lamentablemente todo concluyó en tragedia para G.

En sus historias de Instagram, la famosa explicó a sus seguidores que recién se había caído de la moto, lo que despertó la preocupación de muchos de los fans de la colombiana, aunque la artista se mostró relajada y bromeado respecto a que era su primera caída.

Las imágenes compartidas por Karol G nos muestran los rasguños y moretones que sufrió la artista, aunque esto no fue un impedimento para que continuara disfrutando de su viaje por las costas jamaiquinas.