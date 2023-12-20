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FOTOS | Karol Sevilla y Mario Bautista confirman su relación con un besito

La cantante compartió un video donde se le ve muy feliz, sobre todo muy enamorada, de Bautista. Te contamos en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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Karol Sevilla habla sobre la relación que tiene con Mario Bautista
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