Karol Sevilla contraataca; así le respondió a Niurka tras las críticas sobre su relación con Emilio Osorio

Los reflectores se han centrado en Karol Sevilla, aunque no gracias a su destacada carrera en la actuación y la música, sino por la relación amorosa que sostuvo con Emilio Osorio, hijo de la polémica actriz Niurka Marcos y el productor Juan Osorio.

Recientemente, Sevilla ha decidido romper su silencio para responder a las críticas y las indirectas lanzadas por su exsuegra, Niurka, y su excuñada, Romina Marcos. Ambas señalaron a la talentosa artista de 24 años, por supuestamente carecer de responsabilidad afectiva y herir emocionalmente a Emilio Osorio durante su relación. Incluso, la originaria de La Habana, Cuba, afirmó que a la joven cantante “se le van todos los hombres”.

Karol Sevilla responde a Niurka tras críticas de su relación con Emilio Osorio

La contundente respuesta de Karol Sevilla no se hizo esperar. Frente a la prensa, la joven artista expresó sentirse como “la villana de la historia”, pero sorprendentemente no ve con malos ojos ese papel. En este sentido, la intérprete de “Desde Hoy” afirmó: “El cariño está y no voy a hablar de nadie de allá. Sinceramente, yo tampoco estoy tan... viendo las redes sociales. Al final, una siempre va a ser la mala del cuento y esta vez me tocó ser la villana”.

La también influencer dejó claro que no ahondará más en su situación sentimental con la familia Osorio, optando por no señalar ni criticar a nadie. “Que siga así, como villana, está bien, me queda el personaje”, concluyó.

¿Karol Sevilla está saliendo con Mario Bautista?

Karol Sevilla también desmintió los rumores sobre una relación con el cantante Mario Bautista, asegurando que simplemente son buenos amigos y no hay nada más entre ellos. Con esta postura firme y decidida, la artista dejó claro que prefiere no alimentar más la polémica y centrarse en su crecimiento profesional.

