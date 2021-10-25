Irina Baeva festeja su triunfo tras ganar demanda a Laura Bozzo.

Irina Baeva celebró el triunfo ante demanda contra Laura Bozzo.

Luego de haber informado que ganaron la demanda que ella y Gabriel Soto interpusieron en contra de Laura Bozzo por daño moral, Irina Baeva asistió a un evento este fin de semana.

La artista rompió el silencio sobre la victoria sobre la peruana en su reciente encuentro con los medios de comunicación.

Es finalmente sentar un precedente, claro que tiene que ver con la libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene límites. Nadie tiene el derecho de opinar, juzgar y criticar, sobre todo con palabras altisonantes

La modelo rusa asegura que quiere llevar una buena relación con la prensa nacional e internacional.

El fallo dice que sí hubo daño moral. Estamos muy contentos porque creo que para todos, tanto para nosotros que estamos de este lado como para los medios de comunicación, creo que es algo padre porque de esta forma podemos construir una relación basada en respeto

Todos tenemos derecho a una opinión, siempre y cuando se dé con respeto y con conocimiento de causa

Te puede interesar: Abogado de Héctor “N” rompe el silencio tras denuncia de Alexa Parra.

Irina Baeva asegura que no le interesa la indemnización de Laura Bozzo

Y en torno a la indemnización que la peruana les tendrá que pagar, comentó.

Para nosotros, créeme que la indemnización económica no es en lo único que estamos pensando, te lo juro. No es algo que nosotros estemos exigiendo, lo que más nos importa es que exista el precedente

Nos importa que exista el precedente de que no se puede opinar de esa forma sobre las personas que somos figuras públicas, solamente porque se tiene el micrófono en la mano

También te puede interesar: Flavio Peniche recordó cuando mató a un actor accidentalmente.