Kika Édgar reacciona a la versión que la vincula con Humberto Zurita.

Kika Édgar se ríe de los que la relacionan con Humberto Zurita.

Kika Édgar confiesa que las versiones que la relacionan sentimentalmente con Humberto Zurita no le causan más que risa.

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Es parte de que estás expuesto, pero yo en particular soy muy relajada, uno sabe quién es

La actriz reveló la que podría ser la reacción de Humberto Zurita

No sé, yo creo que igual. Es un hombre bastante inteligente y pues ya sabes de dónde vienen todas las cosas, uno tiene que... yo soy más relajada, él no es tan relajado, pero pues pasa y al final nos reímos

El nuevo disco de Kika Édgar

La cantante presentó su nuevo álbum titulado Colección de antaño, en el que retoma los temas que cantaba en los inicios de su carrera, hace 15 años.

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