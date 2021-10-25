Kika Édgar reacciona a la versión que la vincula con Humberto Zurita.
La famosa cantante terminó con los rumores de una relación sentimental con el actor.
Kika Édgar se ríe de los que la relacionan con Humberto Zurita.
Kika Édgar confiesa que las versiones que la relacionan sentimentalmente con Humberto Zurita no le causan más que risa.
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Es parte de que estás expuesto, pero yo en particular soy muy relajada, uno sabe quién es
La actriz reveló la que podría ser la reacción de Humberto Zurita
No sé, yo creo que igual. Es un hombre bastante inteligente y pues ya sabes de dónde vienen todas las cosas, uno tiene que... yo soy más relajada, él no es tan relajado, pero pues pasa y al final nos reímos
El nuevo disco de Kika Édgar
La cantante presentó su nuevo álbum titulado Colección de antaño, en el que retoma los temas que cantaba en los inicios de su carrera, hace 15 años.
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Es una producción discográfica en donde le hacemos un festejo a estos quince años de carrera como cantante, como productora, ya con mi sello de disquera. Estoy muy emocionada porque es un comienzo de algo que, bueno me ha dejado muchas satisfacciones en mi carrera como cantante; todas estas canciones son covers