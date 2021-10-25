Alejandro Fernández conmueve al público tras orar por la salud de su papá.

Alejandro Fernández sorprendió con Christian Nodal en su concierto.

Este fin de semana, Alejandro Fernández se presentó en concierto muy cerca de Los Ángeles, donde sorprendió a todos los presentes con la participación de Christian Nodal en el escenario, entonando a dueto el tema Duele.

He tenido la oportunidad de hacer muchas colaboraciones en este disco y una de las más importantes es de un morrito súper joven y muy talentoso. Quiero que demos un aplauso para recibir a Christian Nodal

Christian Nodal no llegó solo al concierto de Alejandro, pues su flamante prometida Belinda estuvo con él apoyándolo desde la primera fila; incluso sorprendió a todos con un noble gesto cuando una fanática quiso entregar un ramo de rosas a Christian y fue la cantante quien ayudó a hacérselo llegar.

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Alejandro Fernández manda sus bendiciones para Don Chente

Belinda no fue la única que se deleitó con la voz de El Potrillo y de su novio Nodal, pues Ana Bárbara, La Reina Grupera, también estuvo frente al público.

Estoy feliz de estar aquí, hace mucho que no veo su show musical; lo extraño. Christian Nodal estuvo padrísimo y estoy muy contenta de estar aquí

Por último y antes de terminar el concierto, Alejandro dedicó una canción a su padre Don Vicente Fernández; también pidió al público sus oraciones y buenas vibras para que este pueda recuperarse pronto y abandonar el hospital en el que ha estado internado desde hace casi tres meses.

Quiero que juntos mandemos, desde aquí de Los Ángeles, un fuerte aplauso y las mejores vibras para que el viejo se recupere

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