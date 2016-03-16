Claudia Pavlovich, la única mujer gobernadora (hoy)

Esta semana se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Aunque muchos y muchas confunden la fecha con un segundo 10 de mayo para decirles (decirnos) a las mujeres que somos lindas, buenas madres o esposas, en realidad la fecha es para reflexionar sobre otras cosas, como cuáles son los obstáculos para que las mujeres nos insertemos en el mundo del trabajo en condiciones de equidad con los hombres.

Por eso la entrevista a Claudia Pavlovich esta semana. Es una excelente oportunidad para hablar con la única gobernadora --de Sonora-- que tenemos hoy en el país (ojalá este año se gane el voto alguna mujer; por lo pronto en Tlaxcala los principales partidos postularon a puras mujeres) para hablar, sí, de mujeres. Y de nuestros retos.

¿Por qué no estamos, como género, llegando al poder? Además de una cultura machista que aún hay que cambiar, ¿estamos haciendo algo mal? ¿De qué manera la historia personal --y el ejemplo de la madre de Pavlovich--, quien fue senadora, le ayudó a ella? ¿Cómo vive su experiencia en el gobierno hasta ahora? ¿Cómo es su pareja (tema importantísimo)? ¿Sus hijas? ¿Siente culpa por trabajar tanto?

Pavlovich acaba de mandar al Congreso de Sonora una iniciativa para hacer obligatorio el 50% de candiaturas a mujeres en alcaldías. ¿Tiene algo que ver esta iniciativa con el encuentro, breve, que tuvo en Palacio Nacional con el Papa Francisco? Se los cuento.

Ese es el corazón de la entrevista. Pero ya que está en el programa por supuesto que hay que hacerle otras muchas preguntas. No todas podrás verlas por TV, pero sí en nuestras secciones en internet, sobre todo en “2º. Round” donde recibimos muchas preguntas tuyas.

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