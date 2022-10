Kenia Os contó que Christian Nodal la dejó de seguir: “Tuvimos unos mensajes”.

Kenia Os se presentó en la alfombra del estreno de su nuevo disco K-23, segundo material discográfico que fue estrenado el pasado miércoles 26 de octubre. A su llegada al evento, la sinaloense habló del desmayo que sufrió hace unas semanas y el cual le provocó una abertura en el labio.

HA-ASH y Kenia Os estrenan su sencillo Mi Salida Contigo en La Voz.

Kenia continúa realizándose estudios médicos para descartar un daño grave, aunque asegura que el parcance no pasó a mayores y todo fue a causa del estrés.

“Me sigo haciendo estudios para descartar que haya sido un desmayo por epilepsia, pero al parecer era cansancio y estrés. Yo trabajo mucho por mis proyectos y este fue un álbum que hicimos en tiemp récord: lo hicimos en tres o cuatro meses. El cuerpo me cobró factura, esperemos que no sea nada grave”, dijo en exclusiva para Venga La Alegría.

En su momento, la cantante mexicana publicó una foto con el labio notablemente ensangrentado e hinchado, por lo que acudió al hospital para ser atendida. Ahora, Kenia confirma que su estado de salud está perfecto.

Kenia Os habla sobre Christian Nodal

Kenia Os también se dijo una gran admiradora de Christian Nodal, aunque el cantante de música regional mexicana la bloqueó de las redes sociales sin motivo alguno.

“Con Christian hace mucho tuvimos unos mensajes, pero ahora no me sigue... no sé si me tiene bloqueada, no lo sé la verdad. Él está en la misma disquera que yo y es una persona que admiro muchísimo”, declaró a este programa.

Pese a todo, la cantante sinaloense no descarta realizar una canción en compañía del intérprete de Adiós Amor y Botella tras Botella: “Me encantaría colaborar con él, pero no se ha dado. Va a pasar si tiene que pasar”, dijo.

