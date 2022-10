Kenia Os revela qué es lo peor que le ha hecho un ex.

Kenia Os le reveló toda la verdad EN EXCLUSIVA a Daniel Bisogno.

Nuestro querido Daniel Bisogno entrevistó a Kenia Os en exclusiva para nuestro programa Ventaneando, así que la cantante no pudo evitar las ganas de revelar el maravilloso momento que vive en su carrera artística.

“Haciendo música voy para 5 años, pero el proyecto que más ha marcado mi carrera es Cambios de Luna. Lo escribí hace como dos años. Las canciones que más me gusta escribir son las tristes”, dijo a este programa.

La cantante mexicana ha confesado que no le ha ido muy bien en el amor, pero de esas malas experiencias toma inspiración para crear nueva música.

“Por eso soy más fuerte y de ahí saco inspiración. Yo creo que ‘te monten los cachos’, es lo peor que me han hecho, o que me mientan”, dijo sobre lo peor que le ha hecho un ex.

Kenia Os se siente orgullosa de su carrera musical

Kenia Os valora el éxito que ha tenido a lo largo de estos años, pues ha luchado por tener un lugar en la industria musical al lado de otros exitosos cantantes.

“Yo creo que es lo más bonito que me ha pasado: yo solita dar esos avances en mi carrera. Como que ahora lo veo y lo valoro el doble”, contó.

La intérprete de La Noche asegura que extraña algunas cosas de su vida antes de la fama, pues ahora es capturada por las cámaras de los paparazzi: “Hay cosas sencillas que ya no puedo realizar y pasar desapercibida, eso es lo único que extraño”.

Kenia Guadalupe Flores Osuna, mejor conocida como Kenia Os, es una cantante, creadora de contenido en internet, youtuber y empresaria mexicana. Comenzó creando videos en su canal de YouTube, aunque ahora su mayor pasión es la música.

