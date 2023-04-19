Por fin lo revela: Lino confiesa si sacrificó su estancia en Exatlón All Star por Mati.

El fin de semana fuimos testigos de la eliminación de Lino Muñoz, quien fue el invitado de honor de ‘De Lo Que UNO Se Entera’.

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Dentro de todas las preguntas, Lino Muñoz fue cuestionado sobre su salida, pues había muchos rumores que aseguraban que su partida fue para beneficiar la estancia de Mati Álvarez.

¿Lino Muñoz se dejó ganar en el duelo clave?

Lino reveló la verdad sobre su salida de las playas más demandantes de la televisión mexicana.

Fíjate que, o sea, en esa pregunta hay una parte cierta, porque yo soy un jugador de equipo, la verdad, o sea para mí, siento que también, obviamente quería llegar hasta a la final, pero siento que hay procesos en los que todavía no estaba listo para llegar a ese punto, por así decirlo

Para Lino Muñoz, la prioridad es que uno de los integrantes del equipo rojo sea el ganador de Exatlón All Star.

Cuando pasa lo de la eliminación, o sea no es como que me haya dejado perder, ni mucho menos, pero sí yo estaba pensando que en que para mí lo importante es que gane un rojo, sea Heliud, sea Mati, sea lo que sea, pero lo que conlleva el esfuerzo físico todas las semanas que siguen, pues Mati también lo iba a recibir

La leyenda del equipo rojo reveló que había varios tiros que no le favorecían mucho y eso era un factor de ventaja para los azules.

Otra cosa es que a mí el tiro de las estafetas, en ningún momento se me dio, nunca, nunca se me dio. Viendo si se quedaba Nat, es bueno para el equipo, por su consistencia, por lo que aporta y lo que podía aportar al equipo

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Sí había muchos puntos en los que a mí me falta mucho, en los tiros que no me sentía cómodo y era de descifrar qué estaba pasando y era una ventaja para los azules