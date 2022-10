VIDEO: Así le demuestra Kenta su amor a Cathe tras Survivor México.

Survivor México llegó a su fin dejando a Julián Huergo como su gran vencedor, no obstante, ahora que todo terminó los sobrevivientes siguen dando de qué hablar, principalmente Kenta Sakurai y Cathe, quienes se han dejado ver muy juntitos, incluso, ya hubo hasta beso.

Julián se alzó con la victoria final en un Extremodrama intenso.

Después de varios meses de completo exilio en Survivor México, los participantes de la tercera temporada celebraron en grande con tremenda fiesta en la que Cathe y Kenta atrajeron las miradas gracias a Gabo Cuevas, quien como buen reportero de espectáculos documentó lo sucedido y hasta grabó a los dos concursantes besándose en la boca.

Ambos sobrevivientes se dieron un beso en la boca y después voltearon a la cámara y sonrieron un poco nerviosos, hasta ahora no han confirmado si existe un romance entre ambos; sin embargo, se han dejado ver bastante cerquita, lo cual levantado sospechas entre sus fans.

VIDEO Kenta y Cathe se besan en la boca..mp4

La cosa no terminó ahí, ya que ambos se dejaron ver con sus mejores looks y sacaron su lado más glamoroso a bordo de un coche.

“Te amo, que guapo”, expresó la mexicana, mientras Kenta sonrió a la cámara y agradeció estar bañado tras arduos y largos meses en Survivor México. Llamó la atención que Cathe besó en la cabeza a Kenta.

Te puede interesar: VIDEO: Kenta y Cathe se besan en la boca. ¿Hay romance?

La cosa no terminó ahí, recientemente Sakurai compartió un pequeño video en sus redes sociales donde aparece tomado de la mano caminando al lado de Cathe en lo que parece ser el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, en el clip ambos lucen sus mejores looks y lo acompañó del tema “Hold me closer” de Elton John y Britney Spears.

El finalista de Survivor México acompañó la publicacin con el siguiente mensaje: “Rainy Days be like @catherinelopezoff”, que quiere decir “los días lluviosos son como Cathe”.

¿Hay romance entre Kenta y Cathe? Dentro de las primeras semanas de Survivor México, los dos sobrevivientes protagonizaron algunos momentos que desataron las sospechas sobre un supuesto romance, ya que hubo charlas íntimas, abrazos y una que otra declaración ante las cámaras.

Incluso, Sakurai le reveló a Nahomi que él había dado por terminada su relación con Cathe porque vio que ella manipulaba la situación.